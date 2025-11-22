Zelenski: Smo pred enim najtežjih trenutkov v zgodovini

Ukrajina je pred enim najtežjih trenutkov v svojih zgodovini, je v temačnem govoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, potem ko je Donald Trump od Kijeva zahteval, da v nekaj dneh sprejme »mirovni načrt«, ki ga podpirajo ZDA in bi ga med drugim prisilil, da se odpove precejšnjemu delo ozemlja Rusiji. Danes se bodo ob robu vrha G20 v Južni Afriki sestali tudi evropski voditelji. Sporočiti želijo, kot je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, »da brez Ukrajine ne bi smelo biti ničesar o Ukrajini«.

»Pritisk na Ukrajino je zelo velik. Znašli smo se pred težko odločitvijo: ali izgubimo dostojanstvo ali pa tvegamo izgubo ključnega partnerja, ali sprejmemo 28 zahtevnih točk ali tvegamo izjemno težko zimo,« je med drugim rekel Zelenski. Strinjanje z ameriško-ruskim načrtom bi pomenilo verjeti »nekomu, ki nas je že dvakrat napadel«, je dejal in zagotovil, da nikoli ne bo žrtvoval interesov Ukrajine ali šel proti njeni ustavi. »Takrat [leta 2022] nismo izdali Ukrajine in tega ne bomo storili niti zdaj.«

Kot je zagotovil, bo predstavil svoje argumente in alternative, ne bo pa dovolil, da bi kdo rekel, da si Ukrajina ne želi miru, da je Ukrajina tista, ki ovira mirovni proces in da ni pripravljena na diplomacijo. »A tudi Evropa in ves svet morajo razumeti, da so Ukrajinci predvsem ljudje in da smo skoraj štiri leta zadrževali eno največjih vojsk na svetu ter ob tem vsako noč preživljali raketne in balistične napade,« je spomnil.

Ameriški predsednik je včeraj izjavil, da je četrtek, sicer ameriški dan zahvalnosti, »primeren čas«, da Zelenski podpiše sporazum, in dodal, da Ukrajina ne more preprečiti ruski vojski, da ne bi s silo zavzela ozemlja Donbasa. Poročila kažejo, da ameriški predsednik grozi Ukrajini s prekinitvijo izmenjave ključnih obveščevalnih podatkov in dobave orožja, če se ne bo strinjala z njegovim načrtom. Ta med drugim od Ukrajine zahteva, da zmanjša število vojakov na 600.000, hkrati pa v ustavo zapiše, da se ne bo pridružila Natu. Po drugi strani od zavezništva terja, da v svojo ustanovno listino zapiše, da Ukrajine tudi v prihodnosti ne bo sprejelo v svoje vrste.

Zaradi pogojev, ki jih predvideva načrt, je predvsem vznemirjenja tudi v Evrpski uniji. Visoka predstavnica EU za zunanjo politiko Kaja Kallas je možnost sprejetja označila za »zelo nevaren trenutek«. »Vsi si želimo, da se ta vojna konča, vendar je pomembno, kako se bo končala,« je med drugim izjavila.