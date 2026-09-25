Zelenski: Trump se je odločil, Ukrajini licence za rakete patriot

Ameriški predsednik Donald Trump je sprejel končno odločitev glede raket patriot, Ukrajina bo prejela licence za njihovo proizvodnjo, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dejal je tudi, da so ZDA za prizorišče tristranskega srečanja z Rusijo na tehnični ravni predlagale Združene arabske emirate (ZAE).

»Ukrajina bo prejela licence za proizvodnjo raket patriot,« je na omrežju X zapisal Zelenski, ki se je z ameriškim kolegom srečal ta teden ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku.

Trump že večkrat obrnil ploščo

Ukrajini že dlje časa primanjkuje prestreznih raket za ameriške sisteme patriot, ene najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam. Napade s slednjimi je Rusija v zadnjih mesecih okrepila.

Trump je glede podelitve licenc za njihovo proizvodnjo Kijevu večkrat obrnil ploščo. Julija je denimo dejal, da bi bilo »precej kul«, če bi ZDA Ukrajini omogočile njihovo proizvodnjo, nedolgo zatem pa, da morajo biti zelo previdni pri tem, saj gre za »neverjetno orožje«.

Tudi če bi Ukrajina prejela licence, bi vzpostavitev proizvodnje trajala več kot eno leto, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Obenem ta ne bi zadostila takojšnjim potrebam Kijeva.

V današnji objavi na omrežju X je Zelenski naslovil tudi vprašanje prihodnjega tristranskega srečanja Ukrajine, Rusije in ZDA. Po njegovih besedah so Američani predlagali srečanje na tehnični ravni. »Čakamo, da ZDA predlagajo datum,« je zapisal in dodal, da je Washington za prizorišče predlagal ZAE.