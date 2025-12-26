Zelenski napovedal srečanje s Trumpom: Še letos se lahko sprejmejo odločitve

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da se bo v bližnji prihodnosti sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, poročajo tuje tiskovne agencije. Dodal je, da se do konca leta lahko sprejme veliko odločitev.

»Dogovorili smo se za srečanje na najvišji ravni – s predsednikom Trumpom – v bližnji prihodnosti. Veliko odločitev se lahko sprejme pred novim letom,« je na družbenih omrežjih sporočil Zelenski.

Srečanje že v nedeljo na Floridi?

Datuma srečanja ni navedel, ukrajinski mediji pa so pred tem ob sklicevanju na diplomatske vire poročali, da bi se srečanje lahko zgodilo v nedeljo na Floridi.

Ukrajinski predsednik se je v četrtek skupaj z nekaterimi drugimi predstavniki Ukrajine, ki sodelujejo v pogajanjih za končanje vojne, pogovarjal s posebnim odposlancem ZDA Stevom Witkoffom in zetom predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem. Pogovor je označil za zelo dober.

Kot poroča BBC, je dejal, da je telefonski pogovor, ki je trajal dobro uro, prinesel »nove ideje glede formatov, srečanj in časovnice, kaki približati resnični mir«. Zelenski je priznal, da je treba še opraviti »delo na občutljivih vprašanjih«, vendar dodal, da »skupaj z ameriško ekipo razumemo, kako vse to uresničiti«.

Dodal je še, da bo glavni ukrajinski pogajalec Rustem Umerov, najvišji državni uradnik za varnostna vprašanja, »nadaljeval razprave z ameriško ekipo«.

To je povedal dan po tem, ko je predstavil podrobnosti posodobljenega mirovnega načrta z 20 točkami, o katerem so se v Floridi dogovorili ameriški in ukrajinski odposlanci. Načrt predvideva zamrznitev frontne črte in začetek pogovorov o demilitariziranih območjih.

Kremelj je medtem sporočil, da preučuje predloge, ki jih je iz ZDA prinesel ruski odposlanec. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je prav tako v četrtek omenila napredek v pogovorih med Rusijo in ZDA.

Trump in njegovi odposlanci so se v prizadevanjih za dosego dogovora o koncu vojne, ki jo je sprožila ruska obsežna invazija na Ukrajino februarja 2022, pogovarjali tako z Ukrajino kot z Rusijo.

Posodobitev osnutka

Posodobljeni mirovni načrt z 20 točkami, o katerem sta se dogovorili ZDA in Ukrajina, nadgrajuje prvotni osnutek Steva Witkoffa, ki so ga v Kijevu in evropskih prestolnicah razumeli kot preveč prilagojenega ruskim predinvazijskim zahtevam. Po besedah predsednika Zelenskega predlog predvideva možnost umika ukrajinskih sil z vzhoda države in vzpostavitev demilitariziranega območja, hkrati pa vključuje varnostna jamstva ZDA, Nata in evropskih držav za usklajen odziv ob morebitni ponovni ruski invaziji. Za Doneško regijo se kot ena od možnosti omenja tudi vzpostavitev prostega gospodarskega območja, pri čemer bi nadzor nad morebitnimi izpraznjenimi območji ohranila Ukrajina.

Rusija trenutno nadzoruje večino Donbasa, ZDA pa po navedbah Kijeva pritiskajo, naj Ukrajina ta ozemlja prepusti Moskvi. Zelenski takšne koncesije zavrača in vztraja pri trdnih varnostnih jamstvih, medtem ko Kremelj opozarja, da bo Donbas zavzel, če se ukrajinske sile ne umaknejo. Moskva medtem preučuje ameriške predloge, ki jih je prinesel ruski odposlanec Kiril Dmitrijev.

Diplomatskim prizadevanjem navkljub se spopadi nadaljujejo: ukrajinska vojska je zadela ključno rusko rafinerijo v Rostovski regiji, ruske sile pa so zavzele naselje Sviato-Pokrovske in se po umiku ukrajinskih enot iz Siverska približale zadnjim večjim oporiščem pod ukrajinskim nadzorom v Doneški regiji, Slovjansku in Kramatorsku.