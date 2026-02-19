Zelenski: Za konec vojne ne potrebujem »zgodovinskega sranja«

Bližamo se četrtemu letu od začetka vojne v Ukrajini, a premirja še ni na obzorju. Trenutno mirovni pogovori v Ženevi ne kažejo napredka.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil na družbenem omrežju X oster do poteka mirovnih pogajanj, oziroma da se sploh nikamor ne premaknejo. Zapisal je, da ne potrebuje »zgodovinskega sranja, da bi končal to vojno in prešel na diplomacijo. To je le taktika odlašanja.« Dodal je še, da je prebral vsaj toliko zgodovinskih knjig kot Vladimir Putin in da o Rusiji ve več kot ruski predsednik o Ukrajini.

Nadaljeval je: »Preprosto zato, ker sem bil v Rusiji – v mnogih mestih. In tam sem poznal veliko ljudi. On ni bil tolikokrat v Ukrajini. Bil je samo v velikih mestih. Jaz sem bil v majhnih mestih. Od severnega do južnega dela. Povsod. Poznam njihovo mentaliteto. Zato ne želim izgubljati časa z vsemi temi stvarmi. Gre zanje. Odločili so se za takšen sistem. Rusi so se odločili, da potrebujejo novega carja. To je njihova stvar. Obstaja pa varnost. Proti nam se vodi velika vojna. To so naša življenja. Edino, o čemer želim govoriti z njim, je, da mislim, da moramo to rešiti na najbolj uspešen način. Hitro hočem končati to vojno. Zato želim govoriti samo o takšnih stvareh.«

Na kaj se je nanašala objava Zelenskega? Rusko delegacijo na mirovnih pogajanjih vodi Vladimir Medinski, Putinov pomočnik in nekdanji minister za kulturo, ki je bil tudi glavni ruski pogajalec med pogovori v Istanbulu leta 2022, piše Večernji list. Medinski je znan po tem, da v ruski pripovedi o Ukrajini poudarja zgodovinske argumente. Pogosto omenja zgodovinsko enotnost Rusov in Ukrajincev, kar slednji razumejo kot poskus upravičevanja agresije.

Ukrajina je ponoči izvedla nove napade na rusko ozemlje. Zadela je skladišče nafte v Pskovski oblasti in obstreljevala mesto Belgorod, ki je delno ostalo brez elektrike, poročajo lokalni viri. Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov je v sredo zvečer potrdil, da so rakete zadele energetske objekte. Poudaril je, da je škoda ogromna in da so deli mesta ostali brez elektrike in ogrevanja, poroča Jutarnji list.