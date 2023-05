Zelenski: Zagotoviti moramo sistem zakona in reda za hitrejši vstop v EU

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek sporočil, da je odobril reformni načrt za izboljšanje kazenskega prava in sistema kazenskega pregona v državi, da bo ta skladen s standardi Evropske unije in z namenom hitrega vstopa vanjo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»Preprosto povedano, naši državi moramo zagotoviti sistem zakona in reda, ki bo skladen z našim ciljem hitrega pristopa Ukrajine k EU,« je v četrtkovem nočnem nagovoru dejal Zelenski in dodal, da mora vsak element sistema delovati tako, da se bodo ljudje resnično počutili varne in bodo čutili pravičnost.

Država mora postati kraj moči za Evropo in ves svobodni svet

»Zaupanje v državo temelji na zaupanju v tiste, ki delujejo v imenu države,« je opozoril ter ocenil, da so organi pregona in tožilstvo pri tem ključni. Kot je še dejal ukrajinski predsednik, mora njegova država postati »kraj moči za Evropo in ves svobodni svet«.

Po vojni mora biti Ukrajina po njegovih besedah država, katere model življenja spoštujejo vsi. »Pot do tja se začenja zdaj,« je še naznanil.

Ukrajina je junija lani dobila status kandidatke za članstvo v EU, vendar pa se mora 27 članic še soglasno dogovoriti glede začetka pristopnih pogajanj s to državo. Pred tem mora Kijev še izpolniti sedem pogojev za vstop, med katerimi so tudi pravila, ki urejajo postopek izbire ustavnih sodnikov, in odločnejši boj proti korupciji v državi. Bruselj zahteva tudi izpolnjevanje standardov na področju pranja denarja in omejitev vpliva oligarhov.