Zelenski zavrača ameriško-ruski recept za konec vojne

V ukrajinskih, pa tudi zahodnih medijih že nekaj časa napovedujejo »velikorusko ofenzivo«, ki da bo usmerjena zlasti v »osvoboditev« Donbasa. Prostovoljni umik ukrajinske vojske iz te regije je eden od glavnih pogojev Moskve za sklenitev mirovnega sporazuma, v Washingtonu pa pritiskajo na Kijev, naj v to privoli. V zameno ZDA ponujajo Ukrajini varnostna jamstva, je razkril ukrajinski voditelj Volodimir Zelenski. Posvaril je, da bi umik branilcev z vzhoda države ogrozil varnost celotne Evropske unije.