Železniška nesreča domnevno povezana z napako v signalno varnostnem sistemu

Indijski minister za železnice Ashwini Vaishnaw je danes sporočil, da so identificirali vzrok in odgovorne za tragično železniško nesrečo na vzhodu države, v kateri je umrlo najmanj 288 ljudi. Podrobnosti ni navedel, je pa namignil na napako v elektronskem signalno-varnostnem sistemu.

»Ugotovili smo vzrok nesreče in osebe, ki so odgovorne zanjo,« je za tiskovno agencijo ANI, ki jo povzema francoska AFP, povedal indijski minister Vaishnaw. Dodal je, da »ni primerno«, da bi povedal kaj več o tem, vse dokler ne bo objavljeno končno poročilo o preiskavi.

Povedal je le, da je vzrok nesreče povezan s spremembo, ki je nastala na elektronskih signalno varnostnih napravah. »Kdo je to storil in kako se je to zgodilo, bo znano po preiskavi,« je dodal.

V trčenju dveh potniških in enega tovornega vlaka v petek blizu mesta Balasore v indijski zvezni državi Odisha je umrlo najmanj 288 ljudi, več kot tisoč je bilo poškodovanih.

Sekretar zvezne države Odisha Pradeep Jena je povedal, da so v bolnišnice prepeljali okoli 900 poškodovanih. Ker je veliko ljudi še pogrešanih, je velika verjetnost, da bo končno število žrtev še višje.

Prepoznavanje žrtev je zelo zahtevno. Številna trupla so bila tako iznakažena, da so mnoge obupane družine lahko svoje bližnje prepoznale le po kosih nakita. Srednjo šolo v bližini kraja nesreče so spremenili v improvizirano mrtvašnico, številna trupla pa so zaradi vročine prepeljali v večje kraje, kjer jih bodo po navedbah uradnikov lahko identificirali s pomočjo analize DNK.

Dogodek velja za najbolj smrtonosno železniško nesrečo v Indiji v tem stoletju.

Izvršni direktor indijskih železnic Amitabh Sharma je v soboto pojasnil, da se je iztirilo deset do 12 vagonov potniškega vlaka. Nekaj razbitin je padlo na drugo progo, vanje pa je trčil drugi potniški vlak, pri čemer so se iztirili trije vagoni tega vlaka. Po poročanju medijev je nekaj potniških vagonov, ki so se iztirili, trčilo v tovorni vlak.

Po nekaterih navedbah pa naj bi bil Coromandal Express, ki je bil na poti iz Kalkute v Chennai, zaradi napake na sistemu preusmerjen na stranski tir. Tam je trčil v tovorni vlak, vagoni, ki so iztirili, pa so prekrižali pot hitremu vlaku na poti iz Bangaloreja v Kalkuto, navaja AFP.