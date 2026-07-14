Zemljevidi, ki so ustvarili lažen občutek varnosti

Mineva pet let od katastrofalnih poplav v dolini reke Ahr, ki so vzele življenje 135 ljudem in povzročile ogromno gmotno škodo. Obnova še vedno poteka, številne šole še vedno delujejo v začasnih prostorih. Počasi poteka tudi vzpostavljanje nove protipoplavne zaščite, saj bo ta terjala postavitev zapornic in številnih zadrževalnikov. Ključna lekcija poplav pa je, da takratne karte poplavne ogroženosti niso predvidele tako obsežnih poplav. Jasno je, da bo morala država karte spremeniti in izboljšati tudi sistem obveščanja.