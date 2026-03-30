Ženo prodajal več kot 120 moškim

Švedsko tožilstvo je danes vložilo obtožnico proti 62-letniku, ki naj bi izkoriščal in prodajal svojo ženo ter jo silil, da je v zameno za plačilo nudila spolne usluge več kot 120 moškim.

Švedska policija je moškega aretirala oktobra lani, ko ga je žena prijavila. Glede na obtožnico je več let finančno izkoriščal svojo ženo, tako da jo je silil v izvajanje spolnih aktov in medtem stal na straži, na spletu objavljal oglase in se dogovarjal za srečanja, silil pa naj bi jo tudi, da prek spleta objavlja posnetke spolnih aktov, da bi pritegnil več strank.

Obtoženec naj bi bil ob tem do žrtve nasilen in ji grozil, izkoriščal njen strah in odvisnost od prepovedanih drog. Spolne usluge naj bi pod prisilo nudila več kot 120 moškim.

Tožilstvo je njegova dejanja označilo za »brezobzirno izkoriščanje«, dogajala pa naj bi se med avgustom 2022 in oktobrom 2025, ko so ga prijeli. Po poročanju švedske javne radiotelevizije SVT je bil v preteklosti viden član zloglasne motoristične skupine Hells Angels.

Moški, ki vse obtožbe zanika, je obtožen spodbujanja k prostituciji s silo, osmih posilstev, štirih poskusov posilstva in štirih primerov nasilništva. Sojenje v odmevnem primeru, ki je v javnosti na Švedskem pritegnil veliko pozornosti, se bo predvidoma začelo sredi aprila, še poroča AFP.