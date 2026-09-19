»Na splošno se domneva, da morajo biti ženske zelo mirne: toda ženske čutijo natanko tako kot moški.« Kitajski srednješolci bodo morali letos prebrati ta stavek iz romana Jane Eyre. To delo Charlotte Brontë​ je namreč uvrščeno v obvezno čtivo v nižjih razredih srednjih šol. Ni naključje, da so ciljna skupina dijaki, stari 14 let. Kot pojasnjuje časopis Beijing Daily, je to obdobje, ko se začnejo prvič prebujati čustva do drugega človeka, kitajska pedagoška oblast pa je začutila potrebo, da se vmeša v ta proces čustvenega dozorevanja najstnikov, izpostavljenih vulgarni stvarnosti vseprisotnega kapitalizma. Charlotte Brontë​ Kitajcem ni bila neznana. Ta njen roman, ki ga je napisala sredi 19. stoletja, je bil v Kitajski preveden in objavljen leta 1925, nato pa večkrat prirejen kot ...