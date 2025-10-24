Žerjavi v Nemčiji padajo z neba, pričakujejo več kot 10.000 poginov

Iz mnogih območij Evrope poročajo o hudi epidemiji ptičje gripe. Število prizadetih držav je najvišje v vsaj desetih letih, navaja Reuters. Žalostni podatki in fotografije prihajajo iz Nemčije, kjer naslovi v medijih navajajo, da žerjavi dobesedno padajo z neba. Süddeutsche Zeitung je svoj članek, denimo, naslovil Mrtve ptice padajo z neba – in to je šele začetek.

FOTO: Ralf Hirschberger/AFP

Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), nemški zvezni inštitut za zdravje živali, poroča, da so na območju Brandenburga, Spodnje Saške in Mecklenburg - Predpomorjanske od začetka septembra do danes odkrili že 15 žarišč HPAI H5N1.

Epidemija na območju, pomembnem za selitve

Prva trupla žerjavov so odkrili sredi oktobra, analiza je pokazala na prisotnost visoko patogenega virusa, in sicer na območju Linum Rhinluch, ki velja za pomembno točko pri selitvi žerjavov. Od tam letijo proti Franciji in Španiji. V zadnjih dnevih se je situacija zelo zaostrila. Navajajo že več kot 1000 odkritih mrtvih ptic, ki jih skušajo zaradi preprečevanja epidemije čim hitreje odstraniti iz narave.

Lokalna oblast je objavila, da bi lahko samo na tem območju v prihodnjih tednih poginilo več kot 10.000 ptic. Epidemijo sicer označujejo za težak udarec populaciji žerjavov, ki je v zadnjem obdobju pokazala znake okrepitve.

Jate žerjavov v tem času preletavajo tudi Slovenijo. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije navaja, da so jih opazovalci v celotnem letošnjem letu, torej tudi ob spomladanski selitvi, v Sloveniji našteli kar okoli 300.000.

FOTO: Ralf Hirschberger/AFP

Epidemija izjemno skrbi tudi rejce perutnine

Širjenje aviarne influence skrbi tako vlade kot perutninsko industrijo zaradi uničujočih posledic za reje, nevarnosti trgovinskih omejitev in tveganja nove pandemije. Bolezen se večinoma širi prek selitvenih divjih ptic.

Med avgustom in sredino oktobra je bilo v desetih državah EU in v Združenem kraljestvu zabeleženih 56 izbruhov, predvsem na Poljskem – največji proizvajalki perutnine v EU – pa tudi v Španiji in Nemčiji, je sporočil francoski center za nadzor živalskega zdravja (ESA).

FOTO: Ralf Hirschberger/AFP

To je prvič v vsaj desetletju, da se je virus razširil v deset držav tako zgodaj v sezoni, čeprav je skupno število izbruhov še vedno nižje kot leta 2022, ko je EU doživela najhujšo krizo zaradi ptičje gripe doslej. Lani je bilo v istem obdobju zabeleženih 31 izbruhov v devetih državah.

»Vsi ti primeri v Evropi kažejo, da virus še zdaleč ni izginil,« je dejal Yann Nedelec, direktor francoskega združenja perutninske industrije Anvol.