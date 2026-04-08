Zgodba o strateško pomembnih ožinah

Prva in osnovna stvar, ki se jo je Xi Jinping naučil od Trumpa, je, da je vojno veliko lažje začeti kot končati

Voditeljico najmočnejše tajvanske opozicijske stranke Kvomintang (nacionalistična stranka) so včeraj na letališču v Tajpeju pospremili protestniki s plakati, na katerih je pisalo: »Tajvanski mir je mednarodno vprašanje, ne nadaljevanje vojne med Kvomintangom in Komunistično partijo.« To je bilo opozorilo Cheng Li-wun, naj med petdnevnim bivanjem v LR Kitajski v nobenem primeru ne poskuša odpreti tajvanskega vprašanja kot »notranjo zadevo« med nekdanjimi sovražniki in da naj upošteva, da bi lahko bila Tajvanska ožina to, kar je zdaj Hormuška ožina, če se bo vodstvo v Pekingu odločilo z oboroženim posredovanjem doseči združitev s 24-milijonskim otokom, ki se uradno še vedno imenuje Republika Kitajska. Cheng Li-wun je najprej pripotovala v Šanghaj, od koder bo s hitrim vlakom odpotovala v ...