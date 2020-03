Zgodovina človeštva je izpisana vzdolž črte, na kateri so se izmenjevale pandemije

»Zdaj je najpomembneje ostati pozitiven,« je včeraj poudaril prijatelj, potem ko mi je povedal, da je moral preložiti konferenco, od katere živi njegovo podjetje. »Joj, ne, prosim te, zdaj je gotovo bolje biti negativen,« se mu odgovorila. Hip za tem sva se do solz nasmejala, saj je on s tem hotel povedati, da je treba biti pozitivnega duha, jaz pa sem imela v mislih test na koronavirus.Na koncu sva se strinjala, da sta smeh in dobra volja najboljše sredstvo za krepitev imunosti. In tako sva se namesto z rokovanjem poslovila z »nogovanjem«. »Pazi: najprej desna noga s prsti na prste, nato leva noga s peto na peto,« me je usmerjal ...