Zgodovinska dolžnost demokratov

Dvajset let. Trideset let. Osemdeset let, celo devetdeset. Nekaterih položajev, ki so jih demokratski kandidati osvojili na torkovih vmesnih volitvah, od sedežev v senatu do generalnih tožilcev, že desetletja niso zasedali predstavniki Demokratske stranke. Izid teh volitev bi lahko, še bolj kot vmesne volitve leta 2018, preoblikoval ameriško politiko in politike za prihodnja leta. A če želijo demokrati kar najbolje izkoristiti svoje dosežke, morajo biti ambiciozni, celo drzni. V prihodnjih tednih bomo priča neštetim hitrim komentarjem, poglobljenim analizam in pregledom podatkov. Kako so to dosegli demokrati? Kaj je bila skrivnost njihovega uspeha v državah, kot so Kansas, Južna Karolina in Teksas? Kateri tradicionalno »rdeči« volilni krogi so postali »modri«? A rezultati vmesnih volitev, ...