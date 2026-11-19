Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ) Mjanmar obsodilo za genocid nad Rohingami, desetletja preganjano muslimansko manjšino. Tožbo je – s podporo enajstih držav (tudi Slovenije) – leta 2019 vložila Gambija, ki je Mjanmar zaradi množičnih pobojev, preganjanja in spolnega nasilja nad Rohingami obtožila kršitve Konvencije o genocidu iz leta 1948. To je zgodovinska sodba, saj je bila za genocid prvič obsojena država, kar bi lahko vplivalo tudi na tožbo Južnoafriške republike proti Izraelu.

Leta 2017 je mjanmarska vojaška hunta v zvezni državi Rakhine začela izvajati strahovito nasilje nad že dolgo preganjano in zatirano muslimansko manjšino. V nekaj mesecih je bilo iz države z brutalno silo pregnanih najmanj 730.000 Rohingov, v letih ki so sledila pa še pol milijona, že v prvem valu nasilja pa je mjanmarska vojska ubila 10.000 ljudi. Trenutno v begunskih taboriščih v sosednjem Bangladešu, ki smo jih obiskali točno pred letom dni, v strahotnih razmerah živi 1,2 milijonov ljudi. Pri sodbi so bila odločilna ravno njihova pričevanja na sodišču, ki je z devetimi glasovi za in šestimi proti ugotovilo, da je Mjanmar »v severni zvezni državi Rakhine zagrešil genocid nad skupino Rohingami, s čimer je kršil svoje obveznosti iz Konvencije o genocidu«.