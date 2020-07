Zgodovinska recesija določa bruseljsko agendo

Bruselj – Pogajanja o proračunu EU in načrtu za okrevanje so še posebno težka, ker mora biti doseženo soglasje in ker na koncu želi vsak voditelj doma nastopiti kot zmagovalec. Če bo vrh EU prihodnji teden neuspešen, bo moral biti poleti sklican še en.Kanclerka Angela Merkel se je po nastopu v evropskem parlamentu za zaprtimi vrati sestala s poslansko skupino evropske ljudske stranke. Po navedbah udeležencev je povedala, da bo zelo težko doseči dogovor o načrtu za okrevanje. »Nihče od kritikov se ne bo nenadoma čez noč strinjal s svežnjem 500 plus 250 milijard evrov samo zato, ker Evropa to pričakuje,« je povedala po ...