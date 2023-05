Zgodovinske volitve se jutri še ne bodo končale

V nadaljevanju preberite:

Dobrih 61 milijonov turških državljanov z volilno pravico bo lahko jutri hkrati glasovalo tako na predsedniških kot na parlamentarnih volitvah. Takšne predvolilne mrzlice v turški moderni zgodovini – Turčija bo letos praznovala stoto obletnico ustanovitve republike – še ni bilo. Odprtih je veliko vprašanj. Ne le, ali bo predsednik Recep Tayyip Erdoğan prvič po dobrih 20 letih doživel volilni poraz.

V zadnjih dneh pred volitvami, ki jih zaradi velike turške geostrateške vloge v napetosti pričakujejo vsi globalni načrtovalci in izvajalci zunanjih in varnostnih politik, se je globel med obema blokoma turške politike še poglobila. Predsednik Erdoğan je na predvolilnih shodih, na katerih je vodil tudi predvolilno kampanjo za svojo od leta 2003 vladajočo Stranko pravičnosti in razvoja (AKP), močno zaostril retoriko in nasprotnike označil za pijance, izdajalce, sodelavce teroristov in, kolektivno, pripadnike skupnosti LGBT+.