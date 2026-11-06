Zgodovinski korak Kalifornije v boju proti smrtni kazni

Odločitev o omilitvi kazni za zapornike je simbolična, saj Kalifornija ni usmrtila nikogar že od leta 2006, od ponovne uvedbe smrtne kazni leta 1978 so v državi usmrtili le 13 zapornikov. Nazadnje je bila omilitev kazni izvršena leta 2019, poroča BBC.

Guverner Gavin Newsom je v pismu pojasnil, da je na podlagi svojih ustavnih pooblastil za pomilostitve in omilitev kazni zapornikom smrtno kazen spremenil v dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Pojasnil je, da je ubijanje, ki ga odobri država, v nasprotju z vrednotami Kalifornije in spodkopava temelje svojega pravnega sistema.

Težka, ampak pravična odločitev

Po Newsomovem mnenju je takšen sistem popolnoma zgrešen, sam je prepričan, da država nima moralne pravice, da usmrti zapornike, ki so zagrešili kruta kazniva dejanja. Dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta je tako najstrožja kazen, ki jo lahko zakonito izreče in jo država etično izvaja.

Ta odločitev je sledila po spodletelem poskusu usmrtitve ženske v Tennesseeju, hkrati pa narašča število usmrtitev v ZDA, v četrtek so napovedane tri usmrtitve v državah Indiani, Floridi in Alabami.

Ni še jasno, kako bo ta odločitev vplivala na posamezne zapornike, kot je Keith Doolin, ki je bil leta 1996 obsojen na smrt zaradi umora dveh spolnih delavk in streljanja na še štiri osebe.

Najvišji tožilec okrožja Los Angeles Nathan Hochman je za BBC povedal, da ima guverner sicer pooblastila za omilitev kazni, vendar lahko smrtno kazen odpravita le državni zakonodajalec ali volivci. Poudarja, da so se Kalifornijci že dvakrat odločali, ali bi takšno kazen odpravili, vendar so v obeh primerih podprli njeno ohranitev.

V Kaliforniji zapornike usmrtijo s smrtonosno injekcijo. FOTO: Shutterstock

Smrtna kazen je dovoljena v 27 od 50 držav

Posamezne zvezne države so pristojne za pregon kaznivih dejanj in izvrševanje smrtnih kazni, zato imajo njihovi guvernerji pri tem precejšnja pooblastila.

V Kaliforniji za usmrtitev večinoma uporabljajo smrtonosno injekcijo. Moški obsojenci so bili zaprti v zaporu San Quentin State Prison severno od San Francisca, ženske pa v zaporu Central California v osrednjem delu države.

Vendar je referendum leta 2016 omogočil njihovo premestitev v druge ustanove, ki zagotavljajo ustrezno raven varnosti, navaja kalifornijski oddelek za zapore in rehabilitacijo.