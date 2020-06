FOTO:Zgodovinski pomen osebnosti pokaže edino čas

»Kako si želim, da se to ne bi zgodilo ravno v mojem času,« reče Frodo. »Tudi jaz,« odgovori Gandalf, »tako kot vsi, ki so doživeli, da so vse to videli v svojem času. A o tem nihče ne odloča. Mi lahko odločamo samo o tem, kaj storiti s časom, ki nam je bil dan.« Tako se pogovarjata hobit Frodo in čarovnik Gandalf v Tolkienovem Gospodarju prstanov, ki se je s svojim brezčasjem umestil tudi v naš čas.Na ta pogovor sem se spomnila, ko me je koledar opomnil, da mineva prva polovica tega čudnega zloveščega leta, in ko so mi vsi, s katerimi se mi je zdelo potrebno povzeti dogajanja minulih šestih mesecev, rekli povsem isto, ...