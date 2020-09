Zgodovinski poraz Kennedyjevega klana v Massachusettsu

Mladi in bolj levi demokrati so podpirali starejšega Markeyja, starejši in bolj sredinsko usmerjeni demokrati pa mlajšega Kennedyja. FOTO: Joseph Prezioso/Afp

Vnuk nekdanjega pravosodnega ministra ZDA, zvezni kongresnik. je v torek v Massachusettsu izgubil demokratske strankarske volitve za zvezni senat. S tem je postal prvi član ameriške politične dinastije Kennedy, ki je v rodnem Massachusettsu izgubil volitve. Porazil ga je senatorTekma med Kennedyjem in Markeyjem je odmevala zaradi kongresnikove družinske dediščine in zanimivih povezav med demokrati. 39-letnega Kennedyja je podpirala predsednica predstavniškega doma kongresa, 74-letnega Markeyja pa na primer znana leva demokratka iz New YorkaPo vzoru demokratskih delitev okrog senatorjaiz Vermonta se je opredeljevalo tudi volilno telo Massachusettsa glede Markeyja in Kennedyja. Mladi in bolj levi demokrati so podpirali starejšega Markeyja, starejši in bolj sredinsko usmerjeni demokrati pa mlajšega Kennedyja. Markey je sicer v Massachusettsu priljubljen in večina demokratov mu ni imela česa zameriti, zato je tudi dobil večino glasov.Markey se bo na volitvah 3. novembra pomeril z republikancem, nihče pa ne dvomi, da bo z njim v liberalni državi veliko lažje opravil kot s Kennedyjem. Odkar je bil nekdanji predsednikleta 1946 izvoljen v kongres, so vse generacije te družine v Massachusettsu dobivale volitve. Joseph Kennedey je tako postal prvi, ki mu to ni uspelo, poraz pa je že priznal.