Zgrebške ulice so že očiščene ruševin

Prostovoljci so pomagali pri selitvi bolnišničnega materiala in pacientov. FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Številni Zagrebčani so, potem ko je mesto včeraj prizadel močan potres z magnitudo 5,3, noč prebili v šotorih ali v študentskem domu, ki je tistim brez strehe nad glavo na voljo ponudil sobe. Šotore, postelje, spalne vreče in grelce je na pomoč poslala tudi Slovenija. Mesto je ponoči zatreslo še več šibkejših popotresnih sunkov. V včerajšnjem potresu je bilo poškodovanih 16 ljudi, 15-letnica pa je v bolnišnici še vedno v kritičnem stanju.Ruševine stavb, več kot petsto jih je poškodovanih, z ulic čisti vojska. Včeraj zvečer je bila večina ruševin že saniranih, ulice pa so že bile prevozne. Zaradi poškodb je bilo treba preseliti tudi dele porodnišnice in krila bolnišnice Jordanovac, pri čemer so vojski na pomoč priskočili zagrebški nogometni navijači Bad Blue Boys.