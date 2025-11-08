Zima je pred vrati, Rusija napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Ruska vojska je izvedla obsežne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zaradi česar so v več regijah uvedli izredne prekinitve oskrbe z elektriko, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Ruski napadi so zahtevali tudi dve smrtni žrtvi, več je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Luknja v stanovanjski stavbi po napadu z droni v Dnipru FOTO: Mykola Synelnykov/Reuters

»Sovražnik ponovno silovito napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Zaradi tega so v več regijah Ukrajine uvedli izredne prekinitve oskrbe z električno energijo«" je na družbenih omrežjih zapisala ukrajinska ministrica za energetiko Svitlana Grinčuk.

Zagotovila je, da bodo izredne prekinitve odpravili, ko se bodo razmere v energetskem sistemu stabilizirale. »Kljub sovražnikovim načrtom bo Ukrajina to zimo imela svetlobo in toploto,« je še dodala.

Psihologinja v pogovoru z žensko, katere stanovanje je v napadu z droni utrpelo škodo. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je medtem izjavil, da so ruski napadi znova prizadeli vsakdanje življenje civilistov. »Skupnosti so ostale brez elektrike, vode in ogrevanja, uničena je bila kritična infrastruktura, poškodovana pa so tudi železniška omrežja,« je dodal.

Po navedbah ukrajinskih sil je Moskva proti Ukrajini ponoči izstrelila 45 raket in 458 dronov, zračna obramba pa je sestrelila devet raket in 406 dronov.

Rusija je ponoči proti Ukrajini izstrelila 45 raket in 458 dronov, navajajo ukrajinske sile. FOTO: Mykola SynelnykovzReuters

V več ukrajinskih regijah je bilo ponoči slišati alarme, ki opozarjajo na možnost zračnih napadov. Lokalne oblasti so poročale o napadih z droni na energetske objekte v Harkovu in Odesi. V napadu na mesto Dnipro je bila poškodovana devetnadstropna stavba. Umrla sta dva človeka, šest je bilo ranjenih.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske sile izvedle napade na »podjetja ukrajinskega vojaško-industrijskega kompleksa ter plinske in energetske objekte, ki podpirajo njihovo delovanje«.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je prejšnji mesec uvedel sankcije proti vodilnima ruskima naftnima velikanoma in vsem, ki bodo kupovali od njiju, pa je ob obisku madžarskega premiera Viktorja Orbána v Beli Hiši napovedal, da bo za Madžarsko naredil izjemo, ker da bi sicer nafto težko kupila od koga drugega kot od Rusov.