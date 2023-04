Žitu iz črnomorskih pristanišč spet grozi zapora

V nadaljevanju preberite:

Tako kot doslej je tudi pred bližajočim se iztekom dogovora o izvozu ukrajinskega žita iz črnomorskih pristanišč iz Moskve slišati grožnje, da tokrat res ni veliko možnosti za še eno podaljšanje.

Dosedanjim pritožbam, da mednarodna skupnost ne izpolnjuje drugega dela sporazuma o zagotavljanju neoviranega prostega izvoza ruskih kmetijskih pridelkov in gnojil, se je pridružil očitek, da je Kijev zlorabil varni koridor za napad na rusko mornariško oporišče na Krimu.

Ker se ruski del žitne pobude, ki sta jo z diplomatskim posredovanjem Turčije Rusija in Ukrajina sklenili z Združenimi narodi, še vedno ne izpolnjuje, sedanje okoliščine niso v prid njenemu podaljšanju, je danes povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Tudi zaradi tega so v Rusiji nazadnje privolili le v trimesečno, ne polletno podaljšanje dogovora, ki se bo iztekel 18. maja. V Moskvi se še vedno pritožujejo, da v ZN ne izpolnjujejo ali ne zmorejo izpolnjevati zaveze o mednarodni sprostitvi prevoza ruske kmetijske proizvodnje, ki jo zavirajo ali onemogočajo uradne blokade in pretveze, višje cene prevoza in zavarovanj ter pritiski bank na kupce ruskega blaga.