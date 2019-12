Živahne svobodnjaške zdrahe

Je Strache postal Haider?

Med dvema strankama

Svobodnjaška stranka je danes izgubila tri dunajske mestne svetnike, ki so ustanovili svojo stranko in poslanski klub, prihodnje leto pa nameravajo na lokalnih volitvah v prestolnici za glavnega kandidata postaviti nekdanjega svobodnjaškega voditelja, ki se ga zdaj hočejo otresti.Ko so voditelja odpadniške trojicena javni predstavitvi logotipov nove stranke vprašali, ali se ne boji, da bodo razklali stranko, ki je bila celo koalicijska partnerica v zadnji zvezni vladi, po aferi Ibiza, ki je razkrila korupcijske posle njihovega nekdanjega vodje Stracheja, pa si še ni »zalizala ran«, je odgovoril: »Ta je razcepljena že več mesecev.« Razlog za to je prav nekdanji voditelj, o katerem so prišli na dan različni škandali, a ga novo vodstvo ni moglo vreči iz stranke, ker ima v matični dunajski celici še vedno veliko podpornikov. Baron pričakuje, da se bodo novi stranki priključili številni razočarani svobodnjaki iz Avstrije, ne izključuje pa možnosti, da bodo pritegnili tudi volivce ljudske stranke. Ta je na zadnjih volitvah zmagala, a se z zelenimi še vedno pogaja o morebitni skupni vladajoči koaliciji. Pogajalci pravijo, da bodo težko prišli skupaj pred božičem.V svobodnjaškem vodstvu so prepričani, da za ustanovitvijo odpadniške stranke stoji Strache, kakor je popoldne povedal njihov dunajski vodja. »Ali je Strache zdaj postal Haider? Na Dunaju so trije člani pravkar zapustili FPÖ … Vrača se leto 2005 …« je na twitterju zapisal nekdanji svobodnjaški poslanec v zveznem parlamentuSpomnil je, da je pred 14 leti zdaj že pokojni svobodnjaški voditeljustanovil stranko s precej podobnim imenom, kakor ga ima ta, ki so jo v četrtek v prestolnici ustanovili trije »odpadniki«. Haider je novo stranko poimenoval Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ), kar so prevedli v angleščino kot Aliansa za prihodnost Avstrije, z njo pa povzročil razkol in zmedo v svoji stari stranki. Z novo Alianso za Avstrijo – Die Allianz für Österreich (DAÖ) – je zgodba malce drugačna, saj je ni ustanovil donedavni vodja stranke, temveč trije njegovi privrženci, ki so kot prvi politični cilj napovedali, da bo prihodnje leto na lokalnih volitvah na Dunaju njihov vodilni kandidat Strache. Komentator javnega radia ORF je razložil, da je trenutno mogoče opaziti le eno razliko v ideoloških programih svobodnjakov in nove stranke: ta je prijazna do Stracheja.A ta sploh (še) ni član nove alianse, čeprav se o tem menda pogovarjajo, kakor je povedal vodja odpadnikov Karl Baron. Strache je še vedno uradno vpisan v svobodnjaško stranko, le da je njegovo članstvo suspendirano, o tem, ali ga bodo zares izključili, bo v kratkem razpravljalo najvišje strankino razsodišče. Sprva ni bilo jasno, kako bo to odločilo, saj je bilo med starimi člani precej negodovanja zaradi načina, kako se je novo vodstvo hotelo znebiti nekdanjega ljubljenega vodje, ki je po objavi videoposnetkov z Ibize postal nebodigatreba. A ko se je konec novembra Strache umaknil iz političnega »samoizgona« in napovedal vrnitev kot vodja dunajskih svobodnjakov, je v novem vodstvu stranke zavrelo. Zato analitiki predvidevajo, da bo Strache odletel, če se ne bo prej sam umaknil.Novi voditelj svobodnjakov in njihov nekdanji dokaj uspešni predsedniški kandidat Norbert Hofer se je dopoldne norčeval iz nekdanjih strankarskih tovarišev. Na twitterju je novo stranko odpadnikov poimenoval Aliansa prihodnost Ibiza (Bündnis Zukunft Ibiza), ki »bo nosila posledice za prihodnje dogodke«. Popoldne je zagotovil, da vsi regijski voditelji trdno stojijo za nacionalnim vodstvom stranke. Dodal je, da je Strachejeva usoda v stranki očitna in jasna. Novinarje je pozval, naj uganejo, kakšna bo odločitev strankinega razsodišča.