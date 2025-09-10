Živeli bi v EU, a svoje države si v njej ne predstavljajo

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko podpora Srbov vstopu v Evropsko unijo usiha, jih dobrih 59 odstotkov meni, da Srbija nikoli ne bo članica EU. Čeprav jih 69,3 odstotka ve, da največ tujih naložb dobijo iz članic EU, je 47,7 odstotka vprašanih v veliki raziskavi dveh inštitutov prepričanih, da Rusija največ prispeva k zaščiti nacionalnih interesov in ozemeljske celovitosti Srbije. Poskusi srbske opozicije, da bi prepričala Bruselj o ukrepih proti oblasti, so, kot kaže, obrodili sadove.

Evropski parlament je na včerajšnjem zasedanju v Strasbourgu med drugim obravnaval razmere v Srbiji. Val policijske represije in nenehne uporabe sile proti protestnikom v Srbiji je v evropski javnosti po mesecih oklevanja in mlačnih opozoril povzročil prve resnejše odzive.

Predstavniki srbske opozicije so se prav tako udeležili razprave in pozvali Evropo, naj ne gleda proč, medtem ko vladajoči režim pod vodstvom predsednika Aleksandra Vučića uničuje demokracijo v tej balkanski kandidatki za članstvo v EU. Odločevalce v Bruslju so pozvali, naj ustavijo represijo srbske oblasti s sankcijami proti predsedniku Vučiću, premieru Đuru Macutu, predsednici parlamenta Ani Brnabić in notranjemu ministru Ivici Dačiću.