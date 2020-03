Življenje med štirimi stenami … ki se tresejo

»Imamo paradoksalno situacijo,« je danes dejal hrvaški premier Andrej Plenković, potem ko je Zagreb prizadel potres z močjo 5,5 stopnje po Richterjevi lestvici. »Zaradi virusa bi morali biti v hišah, zaradi potresa pa bi bilo zaželeno, da ljudje zapustijo svoje domove.«Premier je Zagrebčane zaprosil, naj gredo na prosto, a naj bodo drug od drugega oddaljeni najmanj dva metra.»Virus ne pozna potresa,« je dodal podpredsednik hrvaške vlade in minister za notranje zadeve Davor Božinović. In kaj kmalu so bili ljudje na travnikih, ulicah ali v svojih avtomobilih. Pred kioski s cigaretami so se naredile dolge vrste, a so imeli ...