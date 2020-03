FOTO:Življenje na Kitajskem po karanteni

Iz Kitajske z 1,4 milijarde prebivalci, ki je najbolj naseljena država na svetu in kjer se je decembra lani začela epidemija koronavirusa, prihajajo spodbudne novice, saj je končno spet zadihala. Ne sicer še globoko in s polnimi pljuči, a počasi se življenje vendarle vrača v ustaljene tirnice. Šolske klopi niso več prazne, restavracije so znova odprte, na ulicah je vse več prometa, delavci se vračajo na delo v tovarne, v parkih in na trgih pa se spet zbirajo ljudje.



Kljub ukinitvi karantene strogi ukrepi veljajo še naprej. Zaščitne maske in merjenje telesne temperature so obvezni ob vstopu v večino objektov. V številnih restavracijah gostje ne smejo sedeti drug nasproti drugemu. Pristojne službe so med epidemijo zagnale kampanjo za ohranjanje družbene razdalje, kar v tako številni državi na svetu ni lahka naloga.



V šestnajstmilijonskem mestu na jugu države, Chengduju, se je teka na šest kilometrov udeležilo tisoč ljudi. Obvezna je bila uporaba mask, vsakemu tekaču so izmerili telesno temperaturo, startali pa so v skupinah po deset na vsaki dve minuti.



Tudi v kitajskih nogometnih klubih že trenirajo, začeli so tudi igrati prijateljske tekme.