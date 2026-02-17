Življenje petelina je vredno več od življenja ženske

V državi, v kateri je ženskam že tako težko živeti, so zdaj sprejeli zakon, ki življenje petelina postavlja nad življenje ženske. Vodja talibanov in vrhovni vodja Afganistana Hajbatulah Akundžada je izdal nov zakonik o kazenskem postopku. Zakon povsem legalizirala diskriminacijo na podlagi spola, vere in družbenega razreda, pa tudi suženjstvo, ubijanje disidentov in nasilje, zlasti nad ženskami in otroki.

Nov zakon so že obsodile nekatere človekoljubne organizacije, a pričakovati je, da talibanov to ne bo posebej ganilo. Dobitnica Nobelove nagrade za mir leta 2014 Malala Jusafzaj je povedala, da so talibani v Afganistanu zdaj povsem legalizirali spolni apartheid.

Jutarnji list je poročal, da zakon ne vsebuje pravnih načel, ki sicer veljajo kot temeljna povsod po svetu – na primer pravico do obrambe, pravno državo, enakost pred zakonom in domnevo o nedolžnosti do obsodbe. Možje imajo sedaj skorajda neomejeno moč nad svojimi ženami, učitelji nad učenci, starši nad otroki.

Pozornost je pritegnil predvsem 32. člen zakona, ki pravi: »Če mož pretepa svojo ženo oziroma ji povzroči zlome, rane ali modrice, in če žena sodniku dokaže nasilje, mora sodnik moža obsoditi na 15 dni zaporne kazni.« Medtem 70. člen kazenskega zakonika navaja: »Vsak, ki sili živali (pse, kamele, ovce in podobno) ali ptice (kokoši, prepelice, jerebice) v boj, se smatra za kriminalca. Sodnik ga mora obsoditi na pet mesecev zapora.«

Ženskam so talibani takoj ob prihodu na oblast leta 2021, ko so se iz države umaknili ameriški vojaki, zelo zagrenili vsakdan. FOTO: Omer Abrar/Afp

Kot so še zapisali pri Jutarnjem listu, je organizacija petelinjega boja torej hujše kaznivo dejanje kot pretepanje žensk.

Ženskam so talibani takoj ob prihodu na oblast leta 2021, ko so se iz države umaknili ameriški vojaki, zelo zagrenili vsakdan. Skrivati morajo svoj obraz in ne smejo govoriti pred neznanimi moškimi, iz hiše pa niti ne smejo brez spremstva skrbnika. Talibani so muslimanom prepovedali prijateljevanje z nemuslimani, uvedli so strogo versko cenzuro, prepovedali glasbo in ples, predpisali pet dnevnih molitev ...

Kot uradni vodja države Akundžada ni odgovoren nikomur drugemu razen Alahu, njegovih ukazov se ne sme postavljati pod vprašaj. V javnosti se pojavlja le redko, tako da večina prebivalcev države niti ne ve, kako izgleda.

Nekaj posameznicam je uspelo zbežati iz države. Ena od njih je mlada novinarka Rahel Saya, ki živi in študira v Italiji. Leta 2024 je o svoji izkušnji spregovorila za Delo.