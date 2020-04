FOTO:Nika Zobec iz Šanghaja: »Življenje se vrača na ulice, a ostajamo previdni«

Nika Zobec je Slovenka, ki živi v Šanghaju že pet let, ostala je tudi v času širjenja novega koronavirusa. Z njo smo se že pogovarjali pred dobrima dvema mesecema, ko se je prebivalcem Evrope še zdelo, da je to bolezen, ki je daleč stran. Do danes so se razmere precej spremenile, Evropa in ZDA so postale žarišče širjenja virusa, Kitajska se zlagoma vrača v ustaljene tirnice.Nazadnje ste iz Šanghaja poročali v zadnjih dneh januarja, ko je bila razglašena najvišja stopnja pripravljenosti za preventivo proti koronavirusu. Kako so se ukrepi stopnjevali?Takrat smo imeli v Šanghaju že karanteno, nismo hodili nikamor in smo se ...