Življenje v Kijevu ob napadih in mrazu: »Nenehno mislimo na preživetje«

Naša sogovornica je del štiričlanskega gospodinjstva, sestavljenega iz še ene odrasle osebe in dveh majhnih otrok. Živijo v večnadstropni stanovanjski stavbi v Kijevu. Ker je iz razumljivih razlogov hotela ostati anonimna, smo jo poimenovali Sofija. »To je najtežja zima v zadnjih letih,« nam je pojasnila, pri tem pa poskušala opisati različne vidike življenja v težkih in nepredvidljivih razmerah.

Iz Ukrajine že tedne poročajo o hudem mrazu, ki je v kombinaciji z ruskimi napadi na energetsko omrežje prebivalce države postavil pred eno od najtežjih preizkušenj v vojni, ki traja skoraj štiri leta. Morali so se prilagoditi vse daljšim redukcijam električne energije, veliko jih je ostalo tudi brez ogrevanja.