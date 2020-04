Življenje v velemestu, ki se boji smrti

Športni kompleks univerze Columbia preurejajo v bolnišnico. Foto Jeenah Moon Reuters

New York – »New York, New York!« je med ploskanjem zdravstvenim delavcem in drugim s prve bojne črte proti covidu 19 na moji aveniji tudi sinoči odmeval žametni glas. Velemesto je epicenter pandemije v ZDA, država pa je prevzela vodstvo v številu žrtev v svetu, a med ploskanjem herojem boja proti morilskemu virusu upamo na skorajšnji preobrat. Ploskamo policistom, ki so na avtocesti skozi Staten Island ustavili prehitro vozeči avto ter pomagali pri rojstvu dojenčka, ki je privekal na svet še pred prihodom v porodnišnico. Malemuin mamici gre dobro, so sporočili s policijske uprave in policijski komisarje tvitnil o novem življenju v mestu, ki se boji smrti. Na skorajšnje izboljšanje upajo tudi drugi Newyorčani. Število žrtev še vedno presega vse, kar so videli doslej, a so v soboto zabeležili najnižje število sprejemov na urgenco zaradi covida 19 od sredine marca.Vse bolj ploščato krivuljo smrti že navaja guverner zvezne države New York. A na otoku Hart z milijonom neoznačenih grobov žrtev španske gripe in Newyorčanov brez svojcev v stoletju za njo že načrtujejo okrepitve . Pozabljene od vseh in prerevne za normalen pogreb običajno pokopavajo zaporniki z otoka Rikers, zdaj pa virus razsaja tudi med njimi. Tam naj bi se ga nalezel tudi razvpiti nekdanji filmski producent, a so ga po premestitvi v zapor v Buffalu že razglasili za ozdravljenega.Newyorčanom in vsem Američanom, ki željno čakajo dobrih novic, guverner Cuomo navaja, da še ne gre za začetek konca, morda pa vendarle za končanje začetka. Zvezna država New York daje slabo polovico vseh ameriških žrtev, ki jih je z dvajset tisoč in več zdaj največ na svetu. Njihovo število se je v minulem tednu podvojilo in še naprej narašča, a zdaj tudi strokovnjaki napovedujejo skorajšnji preobrat po zgledu pri tem doslej vodilne Italije.Še naprej pa se množijo domači in mednarodni prepiri o pandemiji. Po petkovem besednem obstreljevanju z novinarji televizijske postaje CNN in nekaterih drugih medijev se republikanski predsednikv soboto ni pojavil na tiskovni konferenci v Beli hiši, ampak na konservativni televizijski postaji Fox News. Med vročimi razpravami, kdaj naj se življenje vrne v običajne tire, se Američani prepirajo tudi o tem, kdaj je predsednik izvedel za resnost pandemije in ali bi lahko hitreje odgovoril nanjo. Demokrati ne izključujejo še enega poskusa njegove razrešitve, če si ne bodo premislili zaradi padanja predsednikove priljubljenosti med večinskim prebivalstvom. Opazovalci za to krivijo tudi Trumpov bombastični slog na tiskovnih konferencah.Skupaj z domačimi političnimi prepiri se napovedujejo novi spori s Svetovno zdravstveno organizacijo in prek nje s Kitajsko. Bela hiša Peking obtožuje začetnega prikrivanja epidemije in kasnejšega zmanjševanja njenih razsežnosti, WHO z generalnim direktorjempa naj bi sodelovala pri tem. V Ženevi so do srede januarja zatrjevali, da se covid 19 ne prenaša s človeka na človeka. Na očitke Tajvana, da ni poslušal njihovih zgodnjih opozoril na resnično naravo pandemije, je nekdanji etiopski minister za zdravje in zunanje zadeve odgovoril z bizarno obtožbo, da so ga v državi, ki je WHO zaradi kitajskega nasprotovanja ne sprejme v svoje vrste, zmerjali s črnuhom.Bolj zaskrbljujoča rasna dilema se pojavlja v ZDA, saj zaradi covida 19 umira nesorazmerno veliko afriških Američanov. Generalni kirurgopozarja na bolezni kot diabetes, povišan krvni pritisk in astma, ki močno zmanjšajo verjetnost preživetja in so veliko bolj razširjene med afriškimi in južnoameriškimi Američani, a v ZDA tudi tu ne gre brez politično nabitih prepirov. Temnopolta novinarka javne televizijske postaje PBSga je po pozivu pripadnikov ameriških manjšin, naj spoštujejo omejitve gibanja že zaradi svojih »abuele, big momme, pop popa in granddadyja« obtožila žaljivega besednjaka. Prav tako temnopolti Adams je povedal, da stare starše s temi imeni imenujejo v njegovi družini, že prej pa, da tudi sam boleha za večino bolezni, ki poslabšujejo možnosti preživetja zaradi covida 19. Med drugim v strahu pred napadom astme s seboj vedno nosi inhalator.