Žižek pozval k napotitvi evropske vojske na Grenlandijo

Slovenski filozof Slavoj Žižek je v odprtem pismu, skupaj s še 40 podpisniki, predsednika Evropskega sveta Antonia Costo pozval, naj Evropska unija na Grenlandijo pošlje svoje vojaške sile pod evropskim poveljstvom, poroča medijski portal Euractiv.

V pismu, ki ga je napisalo gibanje evropskih federalistov, znanih kot Monnetov komite za Združene države Evrope, med drugim predlagajo »namestitev evropske vojske pod poveljstvom EU, da zagotovimo, da naše ozemlje ne bo podvrženo ilegalnim kampanjam priključitve ali tujim ozemeljskim transakcijam.«

Danski vojak na Grenlandiji. FOTO: Ina Fassbender/AFP

»Verjamemo, da strategija popuščanja, ki ji je EU sledila doslej, ni uspela zaščititi evropskih interesov,« so zapisali podpisniki, med katerimi so številna zveneča imena. Poleg Žižka so se pod poziv Costi podpisali tudi nekdanji visoki predstavnik EU za zunanje zadeve Josep Borrell, avstrijski pisatelj Robert Menasse in nekdanji belgijski premier Guy Verhofstadt.

Podpisniki so pozvali še k zavrnitvi trgovinskega sporazuma z ZDA, ki na evropske dobrine uvaja nerecipročne carine, in aktivaciji protiukrepov proti carinam ZDA, pa tudi k dodatni podpori Ukrajini, uvedbi enotnega sistema vojaške zaščite EU, ukinitvi načela soglasja, ki nekaterim članicam EU pri ključnih vprašanjih omogoča veto in s tem paralizira delovanje EU, ter reformiranju EU v suvereno federalistično unijo.

Enotne vojaške zmožnosti EU so sicer zelo omejene. Če bi EU želela namestiti svoje sile za hitro odzivanje, torej do 5000 vojakov, bi potrebovala soglasno podporo vseh 27-ih držav članic, so opozorili pri Euractivu.