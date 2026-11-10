Zločini pedofila Epsteina spet v središču pozornosti

Ameriška zvezna vlada desetletja ni preprečila grozljivih zločinov pedofila Jeffreya Epsteina, je sklenilo poročilo odbora predstavniškega doma za nadzor. »Epstein je deloval nekaznovano, zaščiten in spodbujen z mogočnimi zvezami,« je zapisal dosedanji republikanski predsedujoči odbora James Comer. »Pravosodni sistem vedno znova ni pomagal žrtvam.«

Kongresno poročilo na 137. straneh je rezultat petnajstmesečne preiskave z devetnajstimi intervjuji, finančnimi podatki in drugimi dokumenti pravosodnega ministrstva in Epsteinove zapuščine. Comer je obsodil tudi Epsteinovo prijateljico Ghislaine Maxwell, ki prestaja dolgoletno zaporno kazen. Verjame, da sta imela prijatelje na visokih položajih, ki so pomagali k smešno nizki kazni leta 2008 in zlorabi mladih deklet po tem. »Odbor ugotavlja, da bi Epsteinove zločine po letu 2005 lahko preprečili, če ne bi preiskovalci in tožilci južne Floride in prestolnice Washington delali takšnih napak.«

Epstein na fotografiji s prijateljico Ghislaine Maxwell iz arhiva newyorškega tožilstva. FOTO: Johannes Eisele/Afp

Sporni finančnik je tedaj priznal siljenje mladoletnice v prostitucijo, komaj osemmesečno zaporno kazen, skrajšano na trinajst mesecev, pa je v večini preživel »na delu« doma. Republikansko vodeni odbor predstavniškega doma za nadzor verjame, da je imel povezave z Epsteinom tedanji pomočnik zveznega tožilca za južno Florido Matthew Menchel, ki je bil zadolžen za primer. Očitali so mu, da je vsaj enkrat pred tem v Aspenu smučal z Epsteinom, to naj bi dokazovala fotografija iz tistega časa.

Tudi kasnejši minister za delo v prvi administraciji sedanjega predsednika Donalda Trumpa Alex Acosta, tedaj zvezni tožilec v južni Floridi, je za milo obravnavanje nevarnega pedofila dolžil tamkajšnje oblasti. Osemnajst mesecev kazni naj bi bilo vse, kar je lahko dosegel, je razlagal, drugače pedofila sploh ne bi zaprli.

Rečpublikanski predsdujoči odbora predstavniškega doma za nadzor James Comer. FOTO: Eric Lee/Reuters

V ameriški javnosti se najpogosteje prepirajo, kdo od visokih politikov je bil bolj povezan z newyorškim finančnikom z obsežnimi nepremičninami na Floridi, v Arizoni, na karibskem otoku in še kje. Levica krivi Epsteinovega floridskega soseda Trumpa in prva dama Melania je morala javno zanikati, da bi bila Epsteinova žrtev. Trump trdi, da je s pedofilom opravil veliko pred drugimi. Zato pa sta se morala zaradi znanstva z njim v republikansko vodenemu kongresu zagovarjati nekdanji demokratski predsednik Bill Clinton in njegova soproga Hillary. Ghislaine Maxwell je med drugim fotografirana na poroki njune hčere Chelsee.

Časopis Miami Herald pa med tožilce, šerifove pomočnike, varnostnike in druge, ki ki jih je Epstein poskušal pridobiti na svojo stran, prišteva tudi Acosto. »Vsi ti poskusi niso bili uspešni,« priznava časopis, ki poroča tudi o pritiskih na pomočnike manhattanskega tožilca Cyrusa Vancea, sina istoimenskega državnega sekretarja predsednika Jimmyja Carterja.

Torkovo poročilo je verjetno zadnji poskus republikanskega pečata preiskavi, ki so jo tudi številni volivci videli kot nezadostno. Comerjev položaj bo po vseh predvidevanjih prevzel kalifornijski demokrat Robert Garcia, ki pravi, da se delo šele začenja. Med drugim načrtuje javna zaslišanja predsednika Trumpa. Republikanska preiskava zatrjuje, da o njem ni našla ničesar.