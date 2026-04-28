Huda zloraba otrok v vrtcu: zvezane roke in noge, bili so samo v plenicah

V petek je v vrtcu na indonezijskem otoku Java potekala racija, ki je razkrila domnevno zlorabo otrok. Posnetki racije so pokazali otroke z zvezanimi rokami in nogami, brez oblačil, samo v plenicah, je eden od staršev otrok, ki so obiskovali vrtec, povedal za BBC. Med drugim so ugotovili, da vrtec ni imel ustreznih licenc za obratovanje.

V mestu Yogyakarta, kjer se nahaja vrtec Little Aresha, je policija pridržala in zaslišala približno 30 zaposlenih, od tega je bilo 13 obtoženih več kaznivih dejanj. Preiskava je sprožila nadaljnji nadzor tudi nad drugimi vrtci v državi.

Policija je med preiskavo našla več majhnih sob, širokih približno tri metre, v vsaki je bilo 20 otrok. Od 103 vpisanih v vrtec je bilo vsaj 53 žrtev fizične zlorabe in zanemarjanja, je povedala policija. Dodali so, da je bila večina teh mlajših od dveh let.

Vlada Yogyakarte je pozvala k temeljiti psihološki in fizični oceni domnevnih žrtev. Storitve zdravljenja travm bodo na voljo tudi staršem žrtev, so sporočile oblasti.

Primer, ki ni osamljen

Navzven je vrtec deloval kot primeren prostor za varstvo otrok, je povedal eden od staršev in dodal, da je bila tudi ženska, ki je vodila fundacijo, zelo prijazna.

Starši opisujejo, da so imeli sume zaradi nenavadnih primerov, kot so modrice in ureznine, nekateri otroci pa naj bi po prihodu iz vrtca vedno prosili za hrano. Želijo si, da bi vrtec in njihova dejanja temeljito preiskali, in domnevne zaposlene, ki so izvajali nasilje, kaznovali z najvišjo možno kaznijo, navaja BBC.

Ni prvič, da je Indonezijo pretresel dogodek zlorabe otrok v vrtcu. Leta 2024 je bil pod drobnogledom vrtec v mestu Depok, južno od Džakarte, potem ko je posnetek varnostne kamere očitno prikazoval zaposleno, ki je zlorabljala dva otroka.

Kasnejša preiskava je pokazala, da je v mestu imelo licenco manj kot 20 odstotkov vrtcev.