Zloraba pravice do veta onemogoča diplomatske preboje

Republika Slovenija je bila izvoljena za nestalno članico varnostnega sveta OZN za obdobje 2024–2025 s 153 glasovi generalne skupščine OZN. Varnostni svet je njen osrednji organ za ohranjanje stabilnosti in miru v svetu, torej s preprečevanjem in reševanjem kriz. Naša kandidatura je potekala pod geslom Gradnja zaupanja – zagotavljanje prihodnosti.

To je nakazovalo temeljne vrednote in prioritete našega članstva: preprečevanje konfliktov, zaščita prebivalstva v oboroženih spopadih (vključno s spoštovanjem mednarodnega humanitarnega prava, zaščito vodnih virov in infrastrukture), agenda ženske, mir in varnost (vključevanje žensk v procese reševanja konfliktov, odgovornost za spolno nasilje v konfliktu), podnebje, mir in varnost (povezava med podnebnimi spremembami, varnostjo in konflikti, poudarek na vodi in vodni infrastrukturi).