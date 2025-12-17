Zlorabe otrok, šibka točka Orbánove vlade

Madžarska opozicija stopnjuje pritisk na vlado premiera Viktorja Orbána zaradi razkritij množičnih zlorab otrok v državnih varstvenih institucijah. Škandal je štiri mesece pred parlamentarnimi volitvami prerasel v resen problem za oblast, njegove posledice se kažejo tudi v padajoči podpori vladajoči stranki Fidesz.

Teden dni po objavi pretresljivih videoposnetkov, na katerih se nekdanji direktor zapora za mladostnike fizično znaša nad otrokom, se madžarska vlada po najboljših močeh trudi, da bi preusmerila pozornost javnosti na druge teme in škandal pometla pod preprogo. Toda opozicija in njen popularni prvak Péter Magyar, ki sta konec tedna izrazila ogorčenje tudi na ulicah, ji tega po vsem sodeč ne bosta dopustila; kadar lahko, stopnjujeta pritisk, tudi z obtožbami, da je oblast poskušala prikriti uradna poročila o zlorabah v državnih varstvenih institucijah.