Zmaga neuradno dosedanjemu predsedniku Ganiju

Preliminarni rezultati predsedniških volitev, ki so v Afganistanu potekale 28. septembra , kažejo, da je največ glasov zbral dosedanji predsednikPo podatkih volilne komisije je Gani zbral dobrih 50 odstotkov glasov in si, če se rezultati izkažejo za točne, zagotovil zmago v prvem krogu volitev. Njegov tekmec, izvršni vodja Afganistanaje zbral dobrih 39 odstotkov. Čeprav rezultati še niso dokončni, pregled štetja glasovnic namreč še poteka, je Abdulah preliminarne izide zavrnil in volilno komisijo obtožil nekorektnega delovanja. Ponavlja se znani scenarij izpred petih letih , spominja tiskovna agencija Reuters. Leta 2014 sta namreč oba, Gani in Abdulah, razglasila volilno zmago zaradi domnevnih volilnih nepravilnosti. Po posredovanju ZDA v pogajanjih sta si predsedniška kandidata nato razdelila oblast – Gani je prevzel predsedovanje, Abdulah pa funkcijo izvršnega vodje. Tokrat Gani menda ni pripravljen na delitev oblasti, še navaja Reuters in opozarja, da bi spor še dodatno razdelil nemirno državo.Svoj glas za predsedniške kandidate je oddalo 1,9 milijonov od 9,7 milijonov registriranih volivcev. V Afganistanu, ki je že desetletja v primežu konfliktov in kjer vlada ne nadzoruje celotnega ozemlja države, so volivcem z napadi na volilni dan grozili talibi. Po podatkih Združenih narodov je volilni dan zahteval 85 življenj, ranjenih je bilo 370 ljudi.