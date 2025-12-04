  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Zmaga za oceane, poraz za korporacije

    Norveška je do leta 2029 ustavila vse projekte, povezane z rudarjenjem na morskem dnu.
    Po ustavitvi projekta globokomorksega rudarjenja je odleglo tudi prebivalcem Lofotov. FOTO: Boštjan Videmšek
    Po ustavitvi projekta globokomorksega rudarjenja je odleglo tudi prebivalcem Lofotov. FOTO: Boštjan Videmšek
    Boštjan Videmšek
    4. 12. 2025 | 15:10
    4. 12. 2025 | 15:13
    5:55
    Takoj zatem, ko je prejšnja sestava norveškega parlamenta pred skoraj dvema letoma z veliko večino odobrila tako raziskave kot izdajo licenc za globokomorsko rudarjenje, so se temu uprli številni norveški znanstveni inštituti in okoljevarstvene institucije – na čelu s centrom za pomorske raziskave in norveško okoljsko agencijo, ki je vladno telo. Norveški poslanci so namreč globokomorsko rudarjenje – in vse dejavnosti, povezane s tem (raziskave, vrtanje, »mapiranje« …) podprli brez znanstvene podlage ali primerne raziskave morebitnih posledic za okolje, o čemer smo junija lani pisali v preiskovalnem novinarskem članku. Toda pritisk znanosti in javnosti je poskrbel, da so se v Oslu odločili za moratorij.

    Čeprav sta bili za rudarjenje na morskem dnu ob velikem delu politike tudi naftna in rudarska industrija, se je na Norveškem zgodil velik preobrat. V dogovoru s koalicijskimi partnericami je Laburistična stranka, ki vodi manjšinsko vlado, sprejela odločitev, ki jo norveški in svetovni znanstveniki ter okoljevarstveniki vidijo kot velik uspeh.

    »Ta odločitev pomeni zgodovinsko zmago. Norveški politiki so se odločili prisluhniti znanosti in močni javni zahtevi po zaščiti občutljivega okolja na globokomorskem dnu – namesto da bi se uklonili rudarskemu lobiju,« se je na odločitev parlamenta odzvala Karoline Andaur, izvršna direktorica norveške izpostave nevladne organizacije World Wildlife Fund (WWF), ki je v boju proti rudarjenju na (globoko)morskem dnu odigrala pomembno vlogo.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Naravni viri na Norveškem

    Hladna vojna na morskem dnu

    Norveška podjetja nameravajo na morskem dnu izkopavati kobalt, baker, cink, magnezij, nikelj in različne redke kovine.
    Boštjan Videmšek 29. 6. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Svalbard

    Skrajni sever, vroča točka podnebnih sprememb

    Temperaturni rekordi in rekordna količina staljenih ledenikov na Svalbardu napovedujejo silovit pospešek posledic podnebnih sprememb.
    Boštjan Videmšek 26. 8. 2024 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Rudarske korporacije

    Ne, za vraga! Ne bom jim pustila, da rudarijo pod mojo hišo

    Na Švedskem so ene največjih rezerv uranove rude na svetu. Mednarodne rudarske korporacije so v nizkem štartu.
    Boštjan Videmšek 1. 2. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Milan Kučan: Ideja o povezovanju SD in Preroda je odgovorna

    Bivši predsednik ne vidi bistvenih razlik v programskih usmeritvah obeh strank, zato je prav, da razmišljata o skupnem volilnem nastopu.
    Uroš Esih 3. 12. 2025 | 18:36
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Stanje na bojiščih za Ukrajince čedalje bolj katastrofalno

    Ruski uspehi v Zaporoški oblasti so lahko usodni za ukrajinsko obrambo.
    Boris Čibej 3. 12. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Po obdukciji umorjene avstrijske vplivnice ugotovili vzrok njene smrti

    Posmrtne ostanke Stefanie Pieper so v soboto našli v kovčku, zakopanem v gozdu v okolici Majšperka.
    3. 12. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: zdaj se je v zagovoru pojavil še nož

    Potek kaznivega dejanja je kompleksen, za Delo pojasnjuje odvetnica Patrika M., ki je ubil avstrijsko vplivnico Stefanie.
    Tomica Šuljić 2. 12. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Več iz teme

