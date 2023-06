Zmagi v vojni mora slediti še zmaga v miru

V nadaljevanju preberite:

Razplet vojne v Ukrajini ne bo odvisen samo od vojaške zmage nad Rusko federacijo, ampak tudi od sposobnosti napadene države, da se gospodarsko postavi na noge. Za to bo potrebovala pomoč Zahoda, ki se mora tega podviga lotiti strateško, poudarjajo analitiki. Ukrajinske zaveznice morajo med drugim vzpostaviti okoliščine, ki bodo omogočale dotok tujega kapitala v državo, usklajevale rast z izpolnjevanjem podnebnih ciljev in spodbujale nadaljevanje boja proti korupciji.

To bodo nekateri od ključnih poudarkov mednarodne konference za obnovo Ukrajine, ki se bo jutri začela v Londonu. Cilj organizatorjev dvodnevnega srečanja v britanski prestolnici je pokazati enotnost Zahoda pri nadaljnjem podpiranju žrtve ruske agresije, kot tudi, kako lahko pomoč in znanje iz mednarodne skupnosti, zasebnega sektorja ter civilne družbe Ukrajini na dolgi rok omogoči boljšo in varnejšo prihodnost.