Zmagoslavje Donalda Trumpa na južni meji

Leta 1971 je bila pregrada, ki je ločevala San Diego od Tijuane, le navadna mrežasta ograja. A tudi to se je Pat Nixon, takratni prvi dami ZDA, zdelo preveč. Ko je obiskala plažo na skrajnem jugozahodnem robu Kalifornije, si je zaželela spoznati Mehičane, ki so čakali v vrsti, da bi jo pozdravili. Župana Tijuane je zato prosila, naj ograjo odstrani. »Upam, da bo to postala skupna plaža,« je dejala. »Ker smo z Mehiko tako dobri prijatelji, mislim, da meje ne potrebujemo.«

Ta kraj je sčasoma postal znan kot Park prijateljstva. Družine, ki se v nobeni od držav niso mogle zakonito združiti, so se srečevale ob ograji. John Fanestil, metodistični pastor, ki živi na kalifornijski strani, je park obiskoval vsako nedeljo. »Čez zid si lahko kupil taco,« se spominja.

Leta 2011 je začel tam redno voditi »obmejno cerkev«. Farani so si delili tortilje in grozdni sok. Toda postopno so začeli dostop do parka omejevati. Iz enega zida sta nastala dva še višja. Čas obiska je postajal vse bolj omejen. Zdaj je polovica Parka prijateljstva pravo nasprotje drugi polovici.

Mehiška stran je živahna – zid krasijo barvite poslikave, prodajalci pa obiskovalcem plaže prodajajo churrose (ocvrto pecivo).

Ameriška stran je prazna, saj gre za militarizirano območje. Fanestil je občasno v protest proti tej ločitvi nezakonito vstopal na to območje. »Ne predstavljam si, da bi to še naprej počel zdaj, ko je v Beli hiši Donald Trump,« pravi.