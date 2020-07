Zmagoslavje Erdoğana in ogorčeni protesti

Sam turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan z ministri in visokimi uradniki se je danes opoldne udeležil prve muslimanske molitve po 85 letih v istanbulski Hagiji Sofiji. Odločitev o ponovni transformaciji nekdaj krščanske cerkve in nato muzeja v mošejo je sicer sprožila vrsto ogorčenih odzivov po svetu, vendar je Erdoğan vztrajal, da je to njihova »suverena pravica« in »sanje, ki jih sanjajo že od mladosti«. Priprave na dogodek so potekale že dva meseca in se pospešile, ko je turško vrhovno sodišče odločilo, da odlok ni v nasprotju z zakonom. Največ pozornosti so namenili zakritju krščanskih mozaikov, saj ...