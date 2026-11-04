Zmagovalci v ZDA: prvi musliman, demokrat v Teksasu in guvernerki slovenske krvi

Na ameriških zveznih volitvah je zmago razglasilo kar nekaj demokratskih kandidatov, ki izstopajo, denimo prvi muslimanski senator, demokrat v Teksasu, prvi senator, ki je deklarirani homoseksualec, prva temnopolta guvernerka v Georgii, politik, ki ga omenjajo kot naslednjega predsednika ZDA, opaziti pa je bilo tudi sledi slovenskih korenin. Med tistimi, ki so bili med kampanjo tarča zmerljivk predsednika Donalda Trumpa, je prav gotovo Abdul El-Sayed, zmagovalec v Michiganu, 42-letni zdravnik egiptovskih korenin, ki bo prvi musliman, izvoljen v ameriški senat. Trump ga je označil za džihadista, njegov protikandidat, republikanec Mike Rogers, pa je podvomil o njegovi zvestobi v ZDA. El-Sayed, ki spada v levo krilo demokratov, se je na te napade odzval odločno in Trumpu preprosto odvrnil, ...