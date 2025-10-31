Zmagovalka nizozemskih volitev stranka Demokrati 66, hud poraz Wildersa

Zmagovalka nizozemskih parlamentarnih volitev, ki so potekale v sredo, je liberalna stranka Demokrati 66 Roba Jettna, ki tesno - s približno 15.000 glasovi - vodi pred skrajno desno Stranko za svobodo (PVV) Geerta Wildersa, vendar pa ta razlike ne more več nadoknaditi, kažejo projekcije nizozemske tiskovne agencije ANP.

Po približno 99 odstotkov preštetih glasov projekcije ANP kažejo, da bosta stranki v 150-članskem parlamentu osvojili vsaka po 26 poslanskih sedežev. Pri tem ANP napoveduje, da se stranki Demokrati 66 morda nasmiha tudi 27 poslanski sedež, poroča britanski BBC.

Nizozemska volilna komisija mora prešteti še glasovnice v eni volilni enoti in glasovnice iz tujine, vendar pa ima Jetten pred Wildersom 15.155 glasov prednosti, povzema francoska tiskovna agencija AFP. Volilna komisija sicer uradnih rezultatov ne bo objavila pred ponedeljkom zvečer.

38-letni Rob Jetten, vodja Demokratov 66, ki so največje presenečenje tokratnih volitev na Nizozemskem, je tako v dobrem položaju, da postane najmlajši voditelj petega največjega gospodarstva v Evropski uniji, vendar ga čakajo dolga koalicijska pogajanja, poroča AFP.

Jetten je danes že razglasil zmago na volitvah. Kot je dejal, je ta pokazala, da je mogoče premagati populistične stranke, ki so v Evropi v vzponu. »Mislim, da smo zdaj preostali Evropi in svetu pokazali, da je mogoče premagati populistična gibanja, če vodiš kampanjo s pozitivnim sporočilom za svojo državo,« je dejal za AFP.

Poudaril je, da čuti veliko odgovornost, in da je zdaj njegova naloga čim prej oblikovati stabilno in ambiciozno vlado. Čeprav uradnih rezultatov še ni, pa ne želi izgubljati časa, je dejal. »Ne želimo po nepotrebnem izgubljati časa, ker nas Nizozemci prosijo, naj se lotimo dela,« je dejal.

Med največjimi poraženci volitev je Wildersova stranka, ki je glede na začasne izide izgubila 11 od 37 poslanskih sedežev. Vse večje stranke so zavrnile koalicijo z Wildersom, saj so njegova stališča ocenile kot nesprejemljiva.