Zadnji morajo iz Gaze do 12. ure po srednjeevropskem času

10.45 V Gazi je 126 talcev

Izraelska vojska pravi, da je v Gazi zaprtih 126 talcev in da je bilo najmanj 279 njenih vojakov ubitih od 7. oktobra, ko je Hamas izvedel svoj nepričakovan napad. Skupno število žrtev v Izraelu, vključno s civilisti, je več kot 1300.

10.35 Na severu Izraela raketa, izstreljena iz Libanona, ubila moškega

V severnem Izraelu je bil en moški ubit, dva pa ranjena, so sporočile izraelske službe za nujne primere, medtem ko se nasilje na libanonsko-izraelski meji stopnjuje, poroča BBC.

Libanonska skupina Hezbolah je sporočila, da je izstrelila vodene rakete na izraelsko skupnost Shtula.

Izraelska vojska je sporočila, da je odgovorila z topniškim strelom.

Napovedala je tudi zaprtje območja do 4 km od meje.

10.05 Blinken s savdskim prestolonaslednikom bin Salmanom

Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je danes v Riadu srečal s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Potrdila sta zavezanost zaščiti civilistov in zagotavljanju stabilnosti na Bližnjem vzhodu in širše, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Antony Blinken si ogleduje mošejo Imama al-Tayeba v družinski hiši Abrahamic v Abu Dhabiju. FOTO: Jacquelyn Martin/AFP

Blinken je poudaril »neomajno osredotočenost ZDA na zaustavitev terorističnih napadov Hamasa, zagotovitev izpustitve vseh talcev in preprečevanje širjenja konflikta«, je po pogovorih dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller.

Vodja ameriške diplomacije je po četrtkovem solidarnostnem obisku v Izraelu začel turnejo po šestih arabskih državah, katere cilj je predvsem pritisk na Hamas, da bi se izognili širjenju konflikta v regiji, poroča AFP.

Po Jordaniji, Katarju, Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih in Savdski Arabiji naj bi danes odpotoval še v Egipt, ki je ključni posrednik med Izraelom in Hamasom.

Rijad je zaradi konflikta v Izraelu in Gazi v soboto začasno prekinil pogovore o morebitni normalizaciji odnosov z Izraelom, potem ko sta prejšnji mesec tako bin Salman kot izraelski premier Benjamin Netanjahu potrdila, da sta državi vse bližje dogovoru.

Savdsko zunanje ministrstvo je objavilo izjavo, v kateri je obsodilo »prisilno preseljevanje Palestincev iz Gaze« in nadaljevanje napadov na nezaščitene civiliste.

10.00 Američani bodo lahko odšli po morju

Ameriško veleposlaništvo v Izraelu je sporočilo, da je Američanom in njihovim ožjim sorodnikom v državi ponudilo evakuacijo po morju.

Tisti, ki izpolnjujejo pogoje, bodo v ponedeljek odpotovali iz pristaniškega mesta Haifa na severu Izraela proti Cipru.

9.00 Operacij ne bo, dokler traja evakuacija

Izrael bo začel »pomembne vojaške operacije« v Gazi šele, ko bodo območje zapustili civilisti, zagotavlja izraelska vojska. Izraelske sile so ponoči napadle več kot sto vojaških ciljev v Gazi, poročajo tuje agencije.

Civilisti, ki so še vedno na severu Gaze, se morajo odpraviti proti jugu med 10. in 13. uro po lokalnem času (med 9. in 12. uro po srednjeevropskem času), je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske Jonathan Conricus. Oditi bi morali po poti, ki poteka od Beit Hanuna proti Han Junisu, je sporočil in dodal, da vojska v tem času tega območja ne bo napadala.

»Res je pomembno, da ljudje v Gazi vedo, da smo bili zelo, zelo radodarni s časom,« je dodal.

9.20 Izraelske sile so ponoči napadle več kot sto vojaških ciljev v različnih delih Gaze

Po zadnjih podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je v napadih v Gazi umrlo več kot 2300 ljudi, več kot 9000 pa je ranjenih. V napadih pripadnikov Hamas je na izraelski strani umrlo več kot 1300 ljudi.

Mohammad Abu Daqa išče morebitne preživele svojce. FOTO: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Izraelska vojska je danes tudi sporočila, da je v zračnih napadih v soboto zvečer ubila še enega načrtovalca napadov Hamasa na Izrael, in sicer poveljnika Bilala al Kedra. Pred tem je poročala o smrti dveh domnevnih voditeljev Hamasa za napade prejšnji konec tedna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hamas pa je danes potrdil poskus vdora njegovih pripadnikov iz Libanona v Izrael, v katerem so bili ubiti trije njegovi borci. Brigade Ezedina al Kasama, oboroženega krila Hamasa, so prevzele tudi odgovornost za petkov incident na meji, potem ko so izraelske sile v soboto sporočile, da so ubile več teroristov, ki so poskušali prečkati izraelsko mejo z Libanonom.

8.30 Hamas poskuša ustaviti evakuacije civilistov, trdi izraelska vojska

Kot po navedbah tiskovnega predstavnika izraelske vojske Jonathana Conricusa javlja BBC, »Hamas aktivno preprečuje civilistom, da bi zapustili« sever Gaze na jug. Skupino je obtožil, da je zanjo človeško življenje brez vrednosti.

Izrael je opozoril 1,1 milijona Palestincev, ki živijo na severu Gaze, naj se pred pričakovano kopensko ofenzivo umaknejo na jug, na tisoče pa jih je bežalo z vozili ali peš. Hamas je Palestincem naročil, naj ignorirajo ukaz.

Conricus je pokazal posnetek iz zraka, za katerega trdi, da sta dve vozili Hamasa, ki blokirata konvoj.

8.00 ZDA v vzhodno Sredozemlje pošiljajo še letalonosilko Dwight Eisenhower

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je dejal, da je v vzhodno Sredozemlje napotil še drugo skupino bojnih ladij z letalonosilko Dwight Eisenhower, potem ko je tam že podobna skupina z letalonosilko Gerald Ford, poroča televizija ABC.

Letalonosilka Dwight D. Eisenhower. FOTO: Ryan D. Mclearnon/AFP

ZDA krepijo svoje vojaške zmogljivosti na vzhodu Sredozemlja, da druge države, kot je Iran, ali skupine, kot je Hezbolah, odvrnejo od vpletanja v vojno med Hamasom in Izraelom, ki je izbruhnila pred tednom dni po napadih Hamasa na Izrael.

»Ukazal sem bojni skupini letalonosilk USS Dwight D. Eisenhower, naj se začne premikati v vzhodno Sredozemlje,« je v izjavi potrdil napotitev Austin. »To je del naših prizadevanj za odvračanje od sovražnih dejanj proti Izraelu ali kakršnih koli prizadevanj za razširitev te vojne po napadu Hamasa na Izrael,« je dodal.

Neimenovani ameriški uradnik je za ABC povedal, da Pentagon razmišlja tudi o napotitvi amfibijske ladje Bataan v bližino Izraela, da bi po potrebi zagotovila dodatno podporo.

Bojna skupina letalonosilke Eisenhower je v soboto zapustila Norfolk v Virginiji. Poleg letalonosilke so v njej še križarka Philippine Sea ter trije rušilci.

Skupina letalonosilke Ford je v vode vzhodnega Sredozemlja prispela v torek in poleg letalonosilke vključuje še križarko Normandy ter štiri rušilce.

7.45 Biden potrdil podporo prizadevanjem za zaščito civilistov

Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto po telefonu govoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, je sporočila Bela hiša. Potrdil je podporo prizadevanjem za zaščito civilistov ter ju seznanil s prizadevanji ZDA za dostavo humanitarne pomoči v Gazo.

»Predsednik Biden je s premierjem Netanjahujem razpravljal o usklajevanju ZDA z Združenimi narodi, Egiptom, Jordanijo, Izraelom in drugimi v regiji, da bi nedolžnim civilistom zagotovili dostop do vode, hrane in zdravstvene oskrbe,« je sporočila Bela hiša.

Biden je ponovno izrazil neomajno podporo ZDA Izraelu in posvaril vse, ki bi skušali razširiti spopad med Izraelom in Hamasom.

Ameriški predsednik je izraelskemu premierju ponovno potrdil podporo vsem prizadevanjem za zaščito civilistov, hkrati pa je izrazil potrebo, da vse države po svetu nedvoumno obsodijo Hamas kot teroristično organizacijo, ki ne zastopa palestinskih teženj.

Kolone proti Egiptu. FOTO: Said Khatib/AFP

V pogovoru z Abasom je obsodil Hamasov napad na Izrael in poudaril, da Hamas ne zastopa Palestincev. Abas je Bidna seznanil s svojim delovanjem v regiji in prizadevanji za dostavo humanitarne pomoči Palestincem, še posebej v Gazi. Biden mu je pri tem zagotovil polno podporo ZDA, je sporočila Bela hiša.

Biden je Abasa tudi seznanil z ameriškimi prizadevanji za omejitev spopada, voditelja pa sta govorila o potrebi po ohranitvi stabilnosti na Zahodnem bregu in v širši regiji, so sporočili v Washingtonu.

7.20 Agencija ZN za pomoč pravi, da Gazo potiskajo v brezno

Prehod Rafa. FOTO: Said Khatib/AFP

Niti agenciji ZN ni jasno, koliko ljudi se seli s severa območja Gaze na jug, a kot pravijo, gre za »eksodus«.

Pred tem je direktorica komunikacij UNRWA Juliette Touma za BBC povedala: »To je najslabše, kar smo kdaj videli. To dosega dno. To je Gaza, ki jo potiskajo v brezno, dogaja se tragedija, ki jo spremlja svet. To je Gaza.«

Dodala je: »Po besedah ​​kolegov na terenu je eksodus. Ljudje odhajajo. Tisti, ki lahko, z avtomobili, nekateri hodijo peš, nekateri nosijo žimnice. Ljudje so prestrašeni. Prestrašeni.«

7.00 V Egiptu konvoj pomoči že več ur čaka na vstop v Gazo

V zadnjih dneh je bila kontrolna točka zaprta zaradi izraelskega zračnega bombardiranja območja Gaze, ki naj bi poškodovalo palestinsko stran prehoda; to je preprečilo ljudem, da bi zapustili ali vstopili v Gazo prek kontrolne točke, poroča BBC. To tudi pomeni, da je bila pomoč zadržana na meji, humanitarne agencije pa so oblasti pozvale, naj spustijo njihove konvoje.

Hamas, Izrael in Egipt izvajajo določeno stopnjo nadzora nad tem, kdo in kaj lahko preide skozi kontrolno točko, kar pomeni, da je pogosto zaprta, obdelava pa počasna.

Več tujih vlad, vključno z Združenim kraljestvom in ZDA, je pozvalo svoje državljane v Gazi, naj se približajo prehodu Rafa, da bodo lahko odšli, ko se prehod ponovno odpre. Opozorili so, da bo morebitno ponovno odprtje trajalo le zelo omejen čas.

V soboto so ameriški uradniki povedali, da so si prizadevali, da bi na stotine Američanov palestinskega porekla odšlo prek Rafe, a še ni jasno, ali jim je uspelo.