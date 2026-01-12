Meddržavno sodišče ZN obravnava mjanmarski genocid Rohingov

Danes se začenja prvo sojenje Meddržavnega sodišča Združenih narodov (ICJ) obtožbi genocida muslimanske manjšine Rohingov, ki ga je leta 2019 vložila Gambija. Sojenje bo trajalo tri tedne. Pričakuje se, da bo obravnava vplivala na tožbo Južne Afrike proti Izraelu vložene leta 2023.

Rohingi Rohingi so muslimanska manjšina iz severa Mjanmara. Znani so kot »najbolj preganjana manjšina na svetu«. So potomci mogulov, arabcev in portugalcev. Že od 70ih let prejšnjega stoletja se je skoraj milijon Rohingov zaradi hudega preganjanja izselilo iz Mjanmara. Pred genocidom iz 2016 jih je v Mjanmaru živelo približno 1.4 milijonov. Za razliko od 135 uradno priznanih etničnih manjšin, mjanmarski zakon o državljanstvu iz leta 1982 Rohingom ne dopušča državljanstva.

Tožba Gambije je bila vložena dve leti po eksodusu Rohingov s strani mjanmarske vojske leta 2016. Približno 750.000 članov mjanmarske muslimanske manjšine je bilo izgnanih iz svojih domov, veliko jih je pristalo v sosednjem Bangladešu. Preiskava Združenih narodov je sicer že leta 2017 ugotovila, da je vojaška ofenziva vključevala »genocidna dejanja«. A je Mjanmar vztrajal, da so vojaki izvrševali »legitimni protiteroristični boj« proti domnevnimi napadi oboroženih skupin Rohingov.

Leta 2019 je mednarodna neodvisna preiskava ZN ugotovila, da so »mjanmarski vojaki rutinsko in sistematično izvajali množična posilstva žensk, deklet, fantov, moških in transspolnih oseb, 80% posilstev je bilo množičnih.« FOTO: MH Mustafa/ Afp

Nicholas Koumjian, vodja ZN-jeve preiskovalne skupine za Mjanmar meni, da bo sojenje verjetno postavilo kritičen precedens glede tega, kako je genocid definiran in kako ga je mogoče dokazati.