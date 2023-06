ZN Rusiji očita, da blokira pomoč žrtvam poplav po uničenju jezu

Združeni narodi so obtožili Rusijo, da na ozemlju, ki je na jugu Ukrajine pod njenim nadzorom, preprečuje pomoč žrtvam poplav po uničenju jezu Kahovka. Koordinatorka ZN za humanitarno pomoč Ukrajini Denise Brown je ob tem pozvala rusko stran, naj deluje v skladu z obveznostmi po mednarodnem humanitarnem pravu.

Jez hidroelektrarne v Novi Kahovki v regiji Herson na jugu Ukrajine je bil uničen 6. junija, sprti strani pa odgovornost za to pripisujeta druga drugi. Vode so poplavile obsežno območje, prisilile tisoče ljudi v evakuacijo in povzročile zaskrbljenost tako pred humanitarno kot okoljsko katastrofo.

FOTO: Zohra Bensemra/Reuters

Del prizadetih območij je trenutno pod nadzorom ruskih sil, ki pa Združenim narodom ne dovolijo dostopa na območje. »Vlada Ruske federacije je doslej zavračala naše prošnje za dostop na ta ozemlja, začasno pod njenim vojaškim nadzorom,« je v nedeljo v sporočilu zapisala koordinatorka za pomoč Ukrajini Denise Brown.

Napovedala je, da si bodo ZN še naprej prizadevali doseči vse, ki trpijo za posledicami uničenja jezu in ki potrebujejo nujno pomoč. »Pozivamo ruske oblasti, naj delujejo v skladu s svojimi obveznostmi po mednarodnem humanitarnem pravu,« je navedla v sporočilu, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Število smrtnih žrtev poplav medtem še naprej narašča. Na območjih pod ruskim nadzorom je glede na podatke, ki so jih sporočili v soboto, umrlo 29 ljudi. Na območjih pod nadzorom Kijeva pa je število umrlih naraslo na 16, še 31 jih pogrešajo.