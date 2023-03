ZN škodo po potresu v Turčiji ocenili na več kot sto milijard dolarjev

Odpri galerijo

V februarskem uničujočem potresu in številnih popotresnih sunkih, ki so sledili, je v Turčiji in Siriji skupno umrlo več kot 50.000 ljudi, na tisoče pa jih je bilo poškodovanih. Samo v Turčiji je bilo uničenih več kot 200.000 stavb. FOTO: Ozan Kose/AFP