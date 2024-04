ZN: V Gazi 300 kilogramov ruševin na kvadratni meter

Po ocenah Združenih narodov je v Gazi, kjer Izrael že več kot šest mesecev in pol izvaja vojaške operacije, na kvadratni meter približno 300 kilogramov ruševin, je danes sporočil Pehr Lodhammar iz Službe ZN za boj proti minam (Unmas). Skupno je po njegovih besedah v enklavi okoli 37 milijonov ton ruševin, poroča katarska televizija Al Jazeera.

S sto tovornjaki bi za odstranitev vseh ruševin v Gazi potrebovali 14 let, je na informativnem sestanku v Ženevi povedal Lodhammar, ki ga povzema tudi nemška tiskovna agencija DPA.

Ob tem je opozoril tudi na nevarnost neeksplodiranih ubojnih sredstev, katerih število pa je nemogoče natančno oceniti. Kot je dejal, običajno ne eksplodira okoli deset odstotkov min, raket, ročnih bomb ter minometnih in topniških izstrelkov.

Izrael je ofenzivo na Gazo sprožil po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra lani, ko so borci gibanja ob vdoru v južni Izrael ubili okoli 1170 ljudi, še 250 pa so jih zajeli kot talce in odpeljali v enklavo.

V izraelskih povračilnih napadih na območju Gaze je bilo od začetka vojne ubitih najmanj 34.356 ljudi, je danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Še 77.368 je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

EU s pomočjo

Zaradi stalnega slabšanja hude humanitarne krize v Gazi in naraščanja potreb na terenu je Evropska unija namenila dodatnih 68 milijonov evrov humanitarne pomoči za podporo Palestincem, ki jih je prizadela sedanja vojna, so sporočili iz evropske komisije.

Namen te podpore je med drugim povečati nujno potrebno pomoč pri preskrbi s hrano in vodo, zdravstveni in sanitarni oskrbi ter preskrbi z zatočišči. Skupna humanitarna pomoč EU v letu 2024 se je tako povečala na 193 milijonov evrov za Palestince, ki potrebujejo pomoč v Gazi in vsej regiji.

Poleg tega se v operaciji humanitarnega zračnega mostu EU za pomoč ljudem v Gazi še naprej prevažajo ključne zaloge, ki jih zagotavljajo humanitarni partnerji in države članice EU. Zadnji let bo danes dostavljal nujne zaloge, za prvi teden maja pa sta predvidena še dva dodatna leta.

EU je financirala tudi dva konvoja, ki sta prevažala več kot 130 ton opreme za preskrbo z vodo, zdravstveno in sanitarno oskrbo ter zavetišča, pomoč so podarili Irska in humanitarni partnerji.