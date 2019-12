ZN: Vojna v desetih letih zahtevala 100.000 civilnih žrtev

Krvavi spopadi se po državi nadaljujejo, najbolj pa so običajno prizadeti ravno civilisti. FOTO: Jure Eržen

V vojni v Afganistanu je bilo v zadnjem desetletju več kot 100.000 civilistov ubitih ali ranjenih, so danes sporočili iz Združenih narodov. Ob tem so ponovili poziv h končanju krvavega 18-letnega konflikta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Talibani in ZDA nadaljujejo pogovore o končanju konflikta, ki jih je v septembru sicer prekinil ameriški predsednik Donald Trump. A se krvavi spopadi po državi nadaljujejo, najbolj pa so običajno prizadeti ravno civilisti.»Z izjemno žalostjo opažamo, da je število civilnih žrtev nedavno preseglo številko 100.000 v samo zadnjih desetih letih, ko je misija ZN v Afganistanu (Unama) začela sistematično beleženje civilnih žrtev,« je v izjavi dejal vodja»Združeni narodi pozivajo udeležene v mirovnih procesih, naj pomislijo na milijone navadnih Afganistancev, predvsem žrtve konflikta, ki si želijo ponovno zaživeti v miru,« je dodal.Ravno pred dnevi so razglasili začasne rezultate prvega kroga afganistanskih predsedniških volitev, na katerih je slavil dosedanji predsednik. Talibani sicer že dolgo v Ganiju vidijo ameriško lutko in se ne želijo pogajati z njim, zato se številni bojijo, da se spopadi še ne bodo kmalu končali.Glede na podatke ZN je bilo sicer lansko leto najbolj smrtonosno, odkar beležijo statistiko, saj je v vojni umrlo najmanj 3804 civilistov, med njimi 927 otrok.Ob tem lahko spomnimo, da Slovenija vrača begunce nazaj v Afganistan, češ da je Afganistan varna država.