Indija zabeležila najvišji dnevni porast s koronavirusom

6.43 V Indiji registrirali najvišji dnevni porast s koronavirusom



Indija je v nedeljo postavila rekord najvišjega števila primerov koronavirusa na svetu v enem dnevu. Država, ki je po številu okuženih za ZDA in Brazilijo na tretjem mestu, je v nedeljo zabeležila 78.761 novih primerov. Doslej so največji dnevni porast zabeležili 17. julija v ZDA.



Porast števila na novo okuženih je posledica omilitve ukrepov, saj Indija poskuša okrepiti gospodarstvo, ki je od izbruha bolezni covid-19 izgubilo na milijone delovnih mest. Še vedno največjo skrb predstavlja širjenje bolezni na podeželskih območjih, piše BBC.



6.34 Znana bo globina padca BDP v drugem četrtletju



Statistični urad RS bo danes objavil podatke o gibanju BDP v drugem letošnjem četrtletju, ko so bili omejitveni ukrepi zaradi epidemije covida-19 na vrhuncu. Pričakovati je globok upad gospodarske dejavnosti, po ocenah bi lahko dosegel okoli 15 odstotkov. Podatki bodo tudi potrdili, da se je Slovenija znašla v tehnični recesiji.



V prvem letošnjem četrtletju, na koncu katerega je vlada razglasila epidemijo in ustavila javno življenje, je bil BDP po prvotnih ocenah realno za 2,3 odstotka manjši kot v enakem obdobju lani, po desezoniranih podatkih pa celo za 3,4 odstotka.

Še večji je bil negativni učinek omejitvenih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa v prvem valu epidemije v drugem trimesečju. Ti so začeli popuščati šele proti koncu maja, ko je vlada tudi preklicala epidemijo, in nato junija, ko se je življenje začelo normalizirati. Čeprav je del gospodarstva, predvsem predelovalni sektor, v tem času deloval, pa se je skoraj v celoti ustavil pomemben del storitvenega sektorja na čelu z gostinstvom in turizmom. Ohromljene so bile tudi druge dejavnosti.



Statistični podatki bodo tako po napovedih pokazali velik upad BDP. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je konec junija ocenil, da bi ta lahko dosegel od 13 do 15 odstotkov. Na medletni ravni bi bilo to na približno enaki ravni kot v evrskem območju oz. celotni EU. Tam sta bili številki pri -15,0 oz. -14,1 odstotka. Današnja objava statističnega urada bo tako potrdila tudi, da je Slovenija po dveh zaporednih četrtletjih padanja BDP v tehnični recesiji.



A že v tretjem trimesečju so se razmere v pomembnem delu gospodarstva začele izboljševati, na kar kažejo tako makroekonomski podatki kot anketne raziskave med podjetji in potrošniki. V celotnem 2020 naj tako padec BDP v odsotnosti novih večjih šokov po napovedih domačih in mednarodnih ustanov ne bi presegel osmih odstotkov BDP.